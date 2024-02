Gran Hermano: Manzana en el ojo de la tormenta por una cuestionable actitud con una participante

Federico Farías, reconocido por su nombre artístico, ‘Manzana’, estuvo en el ojo de la tormenta en redes sociales por un cuestionable accionar que tuvo con una de sus compañeras. Sucedió que las cámaras registraron el momento en el que el tucumano salivó sobre la comida de Juliana ‘Furia’ Scaglione.

El hecho ocurrió durante una actividad propuesta por Gran Hermano, en la cual se le otorgó un balde de pochoclos a cada jugador. En ese momento, se vio al cantante e influencer acercarse al que le correspondía a Furia y salivar.

El nefasto asqueroso de #Manzana escupiendo los pochoclos de #Furia cuando ella no le hizo nada. Y a este que sanción le cabe? #GranHermano pic.twitter.com/iPH7FQuF4A — Minita Pisciana (@Minitapisciana) February 22, 2024

Su actitud generó un gran rechazo y muchos seguidores del formato pedían su inmediata expulsión. Pero al parecer, Manzana no había sido responsable de lo que se lo acusaba y el encargado de aclarar las cosas fue el panelista de El Debate, Gastón Trezeguet.

A través de su cuenta de X, exTwitter, el ex Gran Hermano, le quitó peso a lo sucedió y explicó: “Manzana no escupió comida ni pochoclos, cuando ves el video original de otra cámara se nota que escupe el piso, igualmente roñoso pero no se metió con la comida”, detalló.