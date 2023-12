Gran Hermano 2023: se conocieron los primeros nominados

El show comenzó con un video que muestra el clima que se vive en la casa y su conductor Santiago Del Moro adelantó: “Hoy se empieza a jugar fuerte”. Este miércoles y con las primeras 48 horas dentro de la casa los participantes vivieron la ronda de nominaciones. Los elegidos de la noche son: Juliana, Hernán y Catalina. Los 22 integrantes pasaron uno a uno por el confesionario y fueron dejando sus votos. La mayoría coincidió en que la primera nominada sea Juliana después de la crisis que tuvo pidiendo salir porque en palabras de la concursante: “ese juego no va con ella”.

Por otra parte, Zoe, resultó la segunda más elegida con 9 votos. Los que la nominaron coincidieron sobre la poca predisposición de la joven en las tareas domésticas y la rutina de mantener el orden de la casa más famosa.

En tercer lugar quedó Hernán o “El Negro Onty”. Dentro de los motivos, sus votantes dijeron que su humor y anécdotas no son agradables. Además, el participante no fue muy querido ya que se conoció que tiene una denuncia de su exnovia que lo acusa por no acompañarla durante su embarazo.

El cuarto puesto de la placa fue para Catalina. La médica pediatra quien contó de supuestos romances con futbolistas y provocó pánico en el ambiente, dijo que no le sorprendió los votos.

Hay que recordar que Sabrina Cortéz, la ganadora de la prueba del liderazgo, tiene inmunidad y además puede salvar a uno de los jugadores y poner en placa a otro que no haya quedado entre los más votados. La jugada que decida Cortéz se conocerá hoy.