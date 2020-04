Graciela Alfano, sobre su dolorosa infancia: “Mi madre hizo cosas muy negativas en mi vida”

La diva Graciela Alfano hizo revelaciones sobre su madre y sobre lo que le tocó pasar décadas atrás. ¡Mirá lo que dijo en diálogo con Jorge Rial!

Graciela Alfano habló vía Skype con Jorge Rial en “Intrusos” y confesó cómo fue la dura relación con su madre, quien falleció en 2014, y en paralelo su triste pasado. “Mi infancia fue la peor porque es necesario el adulto que te cuide, un niño de esa edad no puede estar sola por su supervivencia”, comenzó contando la actriz, quien recordó que fue abusada de los 4 a los 7 años.

La presentadora y ex vedette aseguró haber sido “maltratada y abandonada”: “Había veces que mi mamá no venía ni a dormir. Yo tenía 4 años y ella pasaba la noche en otro lado. Una noche me quedé afuera. Toqué la puerta de unas vecinas que me dejaron dormir ahí y cuando mi madre volvió, me castigó duramente, me pegó porque no había que mostrar lo que pasaba en casa, que era tremendo”.

Luego, Graciela Alfano continuó: “Yo era hija única y mi madre hizo cosas muy negativas para mi vida personal y profesional. Llamaba a periodistas y les hablaba mal de mí. Yo nunca podía entender que era porque mi madre era una persona especial”.

En este sentido, la actriz con casi 50 años de trayectoria explicó qué pasaba entre ellas: “Por eso cada tanto había grandes peleas y yo le llegué a decir que era mi ex madre, cuando vos ves la muerte tan cerca y en situaciones límites me demostré a mi misma que yo era buena persona”.

Entre lágrimas, Graciela Alfano reflexionó: “En este momento yo lo hago público y lo muestro para sacar como estrategia porque estas cosas nos hacen infelices, hay que sacarse todo eso que nos hacen mal”.

Fuente: América.