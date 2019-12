Graciela Alfano reveló quién fue su gran amor

Tras su renuncia en LAM, la diva se paseó por los programas para hablar de su carrera y revelar secretos del pasado

Tras abandonar el ciclo de espectáculos que la contrató como panelista e ir a Intrusos para despedazar a sus excompañeras, Graciela Alfano continuó con su recorrido mediático y ahora se sinceró en Lanata Sin Filtro.

La rubia inició su relato cuando fue indagada por su áspera relación con la esposa de Latorre y respondió: ““No me lleve mal con Yanina, me divierte jugar con lo que tengo. Como jugadora de este jueguito a mi me sirvió como antagonista. En lo personal, no tengo nada. Pero, en un momento se puso difícil porque se violaron códigos. Pensé que era realmente un juego. A mi no me gustan las faltas de respeto, eso fue violado”.

Además, Grace confirmó que será un año más que especial porque será abuela de nina y también volverá a la televisión aunque aún no cerró ningún contrato pero si para acompañar a Antonio Gasalla y Marcelo Polino en la obra que los llevará La Feliz.

Para finalizar, la escucltural diva dijo que estaba soltera y que su último gran amor fue Matías Alé.