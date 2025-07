Graciela Alfano reveló que tuvo un romance secreto con Carlos Menem

Hace unos días, luego de una batalla judicial, se estreno la serie “Menem” en la plataforma Max y se volvió una de las favoritas de los argentinos. En pleno auge por el estreno, Alfano sorprendió a sus fanáticos con una revelación personal.

“La serie me lo recordó, obviamente fue un romance. A mí me enamoró cuando era el caudillo con patillas… me daba una cosa riojana que venía con las boleadoras, un show mío en mi cabeza”, relató.

Entonces aclaró que el vínculo tuvo una duración aproximada de seis o siete meses, durante los cuales admitió: “Me enamoré de mi propia fantasía…”.

En ese contexto, Alfano reveló que el primer mandatario proponía encuentros en medios insólitos: “Nos encontrábamos en un barco en el medio del Río de la Plata… y también en helicóptero”. “Me divertía todo eso, esa parafernalia, esa adrenalina”, señaló.

Con ironía reveló: “Le dije que yo la Alfano tenía más poder que él, porque era figura pública desde hacía años mientras él llevaba recién dos minutos de presidente”.

“Después me aburrí… las cosas dan y mueren”, concluyó la exvedette sobre el fin del romance, aunque también reconoció que era “muy infiel” en ese momento.