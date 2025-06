Graciela Alfano: “La China Suárez se ampara en Dios”

Graciela Alfano volvió a instalarse en el centro de la escena mediática tras opinar sin filtro sobre la prolongada disputa entre Eugenia “La China” Suárez y Wanda Nara. En una reciente entrevista, la ex vedette reveló que la actriz atraviesa este complejo momento mediático con una profunda fe: “La China es creyente, cuando le pregunté cómo aguantaba, me dijo que se ampara en Dios”.

Además de destacar la espiritualidad de Suárez, Alfano la describió como una figura injustamente tratada por la opinión pública y los medios. “La China me hace acordar a mí. Vi una mujer realmente perseguida por una cosa que, si lo hiciera un hombre, lo estaríamos aplaudiendo. Me parece una barbaridad que nadie levante la voz, entonces acá estoy”, expresó.

Alfano se mostró indignada por la falta de solidaridad hacia Suárez y trazó un paralelismo con sus propias vivencias. “Estoy reparando en mi historia personal, que yo he sido perseguida muchísimas veces, acusada de cosas, maltratada e insultada por cosas que no tenía ni idea. Me hubiera encantado que alguien levantara la voz”, agregó.

Sincericidio

La ex jurado del “Bailando” también aprovechó la entrevista para diferenciarse de ciertas figuras del espectáculo que, según ella, construyen su estilo de vida gracias al aporte económico de sus parejas. Con su habitual estilo provocador, lanzó: “Yo me compro todo. En las redes me dicen ‘gato’ y a mí me hubiera encantado ser gato, pero tuve plata toda la vida. Me hubiera encantado que un hombre me levante y me compre”.

Lejos de la corrección política, Alfano se refirió con crudeza a los estereotipos que pesan sobre las mujeres mediáticas, y en especial, sobre figuras como Suárez, a quien defendió abiertamente. La actriz ha sido señalada en numerosas ocasiones por su vida personal, mientras que los hombres involucrados rara vez han sido juzgados con la misma dureza.

Desde esta postura crítica, Graciela se posicionó como una voz disidente dentro del ambiente del espectáculo, al tiempo que destacó la necesidad de repensar ciertos discursos sobre las mujeres. Su defensa pública de Eugenia Suárez resonó con fuerza, especialmente por tratarse de una figura con una extensa trayectoria en los medios.

Alfano, sin filtro: “Wanda no lo suelta”

En contraste con su apoyo a Suárez, Alfano fue contundente al opinar sobre Wanda Nara. Consideró que la empresaria y conductora no ha logrado cerrar su conflicto con la actriz y que sigue alimentando la tensión públicamente.

“A Wanda no siento que la atacan. Cuando se termina un matrimonio, no lo elijas más, empoderate. Ella no lo suelta. Le diría que lo suelte de una buena vez. Una persona que estaba en la audiencia, me dijo que Wanda habló mucho de La China y la nombró mucho. Un poquito está obsesionada”, disparó.

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas, especialmente por la franqueza con la que Alfano describió la situación. El uso del término “obsesionada” para referirse a la conducta de Nara marca un nuevo capítulo en esta ya extensa polémica mediática. (NA)