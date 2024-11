Graciela Alfano contó si tuvo un romance con Pablo Escobar

Graciela Alfano se sinceró en una entrevista en torno a una polémica versión sobre la historia que habría vivido con el “Zar de la cocaína”, Pablo Escobar, el líder narco que quedó embelesado con la exmodelo.

Alfano reconoció que había parte de verdad en el rumor que le atribuyen. “No es un mito. Es verdad. Cuando yo fui Reina Panamericana de la Belleza en el 1972, conocí a Pablo y él era mi edecán”, comenzó su relato.

“Era un chico de Medellín que había traído para estar al lado de la Reina de Argentina que era yo”, contó, sobre aquella época en la que todavía Escobar no se había convertido en el líder del Cartel de Medellín. “Él no era todavía. Yo tendría unos 19 años y Escobar, 20″, aseguró.“Le encantaba la belleza”, destacó la actriz durante una entrevista junto a Moria Casán en La Divina Noche de Dante.

“Él me miraba así todo el tiempo y era mudo. No hablaba”, comentó, mientras realizaba un gesto que parecía captar cómo él había quedado impactado por ella. “Yo le decía ‘Pablo, no me mires’ y ‘¿Por qué me miras fijo?’. ‘Me hace mal que me mires fijo’, le repetía. “Estaba enamoradísimo, pero yo no”, concluyó.

Con una trayectoria de 50 años en el espectáculo, la exjurado del Bailando asegura que no tiene conflicto entre su imagen pública y su vida personal. “Tengo muy claro el límite de la fantasía y de lo que yo represento”, afirmó, destacando que puede ser una diva en el escenario y una abuela amorosa en su vida privada.

Al final, Alfano compartió su filosofía de vida, enfatizando la importancia de no victimizarse y de enfrentar los desafíos con valentía. “Mi mensaje finalmente es nada más fácil que ser uno mismo”, concluyó, subrayando la importancia de la autenticidad y la aceptación personal.