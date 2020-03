Graciela Alfano contó que paso por abortos naturales y provocados: “En los dos casos sufrí muchísimo”

La vedette Graciela Alfano fue al programa de Intrusos con Jorge Rial y contó varias intimidades y momentos duros que vivió a lo largo de su carrera.

Mientras en las calles de toda la Argentina miles de mujeres se movilizan, Graciela Alfano abrió su corazón y contó varias experiencias personales relacionadas con el aborto en Intrusos con Jorge Rial por América.

“Pasé por abortos naturales y por algunos que fueron provocados por mí. En los dos casos sufrí muchísimo. Pero las mujeres tienen derechos sobre su cuerpo. Si bien defiendo la vida de los niños, porque además soy abuela, hay estratos sociales en los que mueren mujeres”, contó la vedette y sorprendió a todos los que estaban en el programa.

“Tenemos que avanzar en este tema. Abortar tiene un costo espantoso. Yo no estoy en esos estratos sociales pero hay que pensar en las que sí están. La empatía nos va a salvar como mundo”, analizó Graciela Alfano quien ha criticado reiteradas veces el proyecto por la despenalización del aborto.

En cuanto a las manifestaciones en las calles y el movimiento feminista dijo: “Yo quisiera que deje de ser una pelea. El hombre tiene el cuerpo que tiene para defender a la mujer. Pero tienen que entender que no es una pelea contra él sino para poner los derechos de la mujer donde tienen que estar. Creo en las evoluciones y no en las peleas”.

También, la actriz hablo sobre el acoso que sufrió siendo modelo y actuando en los teatros y en la televisión. “Me ha pasado pero no me gusta convertirme en víctima porque las hay mucho más graves. En otro momento se pensaba que eso era normal, que había que tolerarlo. Las cosas han cambiado afortunadamente. Creías que si eras sonriente y amable o tenías una pollerita, era culpa tuya. Antes no te creían cuando denunciabas acoso”.

Por otra parte, recordó sus momentos en el “Bailando” dijo que todo era muy libre y podía crear. “Un día miraba capítulos de Friends y me anotaba cositas; otro usaba palabras antiguas, otro decía cosas relacionadas con el fútbol. Eso es improvisación con trabajo previo. Me llevaba cotillón de los cumpleaños porque quizá me podía servir”.

También relató que con Moria Casán tenían mucha química y le seguía el ritmo a ella pero que cuando descubrió que sacaba fotos sin que se diera cuenta y las publicaba, ella se enojó un poco. Sin embargo, explicó que luego se le pasó.

“Lo di todo por ese programa. Y no espero que me lo agradezcan; tengo pocas expectativas. Era una especie de figurita con coronita y a los colegas les daba un poco de bronca. Aníbal Pachano fue un excelente antagonista, pero el problema es que se lo tomó de verdad y se sufrió”.

“Esto es un biodrama. Yo hablé en privado sobre su enfermedad pero quien lo hizo público fue su representante, y Pachano se la agarró conmigo. Es verdad que después de eso lo tomé y jugué. Y dejé de hablar cuando vi que él la pasaba mal. Nunca me sentí culpable de nada”, argumentó Graciela Alfano.

Por último habló sobre el nuevo ciclo con el cambio de jueces y estilo. “Pampita está haciendo muy bien su trabajo. El programa se codificó de otra manera, nadie hace payasadas y es más cool. Están más solemnes. Y no les va mal. Todos quería ser buenos y yo soy viva: está bueno ser la mala. Y además ahora los villanos somos lindos. Me siento regia en mi vida y lo que me toca hacer lo hago mejor. Hay que trabajar con uno mismo”.