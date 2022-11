Gonzalo Valenzuela reveló que fue acosado por mujeres y cuestionó su apodo «Manguera»

Gonzalo Valenzuela pasó por el piso de «Tenemos que hablar de sexo», un programa de Youtube chileno y sorprendió con fuertes declaraciones. Confesó que fue acosado por varias mujeres a lo largo de su carrera y cuestionó el popular apodo «Manguera» que le pusieron años atrás.

«Yo he sido mucho más abusado que todas las mujeres que yo conozco. Abusado, que te griten por la calle, que te toquen el poto (la cola). Todo aquello que estamos en contra, a mí me pasan constantemente«, reflexionó el intérprete. Y reveló: «Me llegan fotos de minas en pelotas, y me preguntó ‘¿por qué?. Si yo denunciara eso sería terrible«.

Con respecto al mote con el que se lo conoció en Argentina y que se deriva del desnudo de su personaje en una obra de teatro, Valenzuela señaló: «A mí me pasa algo muy particular que es la estupidez del Manguera. Si estamos en contra del falocentrismo y de todo lo que hablamos, eso fue hace veinte años atrás y hasta el día de hoy, es vulgar y a mí me molesta profundamente«. Además, dijo que este apodo le molesta en su cotidiano. «Entro a un lugar y dicen: ‘Ahí viene el Manguera…’ ¿Por qué tengo que pensar en el tamaño? Es una ordinariez«, argumentó.

En la entrevista, el artista aseguró que los comentarios que le llegan de las mujeres le repercute en su relación con los hombres. «Me ha traído un montón de problemas. Porque viene la envidia, todas las minas hablan, y el pene lamentablemente es una condición para el hombre: el que tiene el pene chico, el que tiene el pene grande es un tema. A mí los hombres me tienen mucha rabia», indicó.