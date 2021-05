González, nuevo presidente fomentista: “algo nos está empezando a mover”

(Por Ciudad Noticias): El reciente presidente electo promovido por la UCR-PRO, Sergio González, tras la contundente victoria expresó;

“Primero quiero agradecer la Silvina porque hemos hecho una muy buena elección fuera de las diferencias. Tenemos que dejar las diferencias de lado y en lo que necesitemos trabajar juntos. Además quiero agradecer a todos los que se acercaron a votar porque que en Saavedra se junten 300 personas para votar quiere decir que algo nos está empezando a mover a los saavedrenses … por Dios!!!! . También quiero agradecer las palabras de Raúl a quien lo vamos a ir a molestar porque lo que ellos han empezado nos va a servir para hacer un Saavedra mejor. Porque ahora entre otra dirigencia no significa que lo que hicieron ustedes no va a servir, o va a ir al tarro de basura; al contrario vamos a ir a tocarles timbre para que no se interioricen y no pongan un poco en el ruido de todo esto. A todos muchas gracias y empezar a trabajar” concluyó Sergio González.