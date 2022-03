González: “Me puse contento porque Merquel me dijo que había diez viviendas para Saavedra y no, son para todo el distrito”.

(Por Ciudad Noticias): Sergio González manifestó su descontento respecto a la falta de viviendas, de oportunidades para que los jóvenes puedan acceder a un terreno por la alta demanda habitacional que hay y en uno de los encuentros que mantuvo como presidente de la Comisión Madre Fomentista, detalló las promesas de Marisol Merquel, ex diputada provincial del Frente de Todos.

“Hemos hablado de planes de viviendas con Marisol Merquel y en una oportunidad cuando vino, yo me puse contento porque dijo, hay diez viviendas para Saavedra y yo digo, que bueno, diez viviendas para Saavedra solucionamos parte del problema, pero no, son diez para todo el distrito. Esa cantidad de viviendas no le solucionada nada a nadie, ni a Pigüé, ni a Saavedra ni a ninguna localidad. O sea, uno gestiona pero siempre llegamos a esto donde no se encuentran respuestas concretas”, aseguró el presidente de Comisión de Fomento Sergio González.