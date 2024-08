Gloria Carrá le hará juicio Luciano Cáceres

Luego de ponerle fin a su relación en 2015, Gloria Carrá y Luciano Cáceres volvieron a ser noticia tras los rumores que indican que la actriz llevaría a juicio a su expareja.

Según informaron en el programa «A La Tarde», Gloria demandaría a Luciano para reclamar la cuota alimentaria que le corresponde a Amelia, la hija adolescente que tienen en común. Años atrás, la expareja ya había protagonizado otro conflicto legal por el mismo motivo.

«El juez habría puesto una cuota alimentaria de $86.000 (por mes). Cualquiera que respire sabe que no se puede mantener a un hijo con $86.000», agregó el periodista Diego Esteves sobre la manutención que le corersponde a Amelia.

No obstante, ese no es el único reclamo de Carrá, sino que la actriz también le exigiría a Cáceres la parte de una quinta en José C. Paz, beneficios sobre vehículos que su ex tuvo en canje y una compensación económica.