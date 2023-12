Giro inesperado en la causa por abuso sexual contra Fabián Gianola

Fabián Gianola fue denunciado por Viviana Aguirre en 2019. Según la declaración de la víctima, el actor la habría tocado de manera indebida y sin sus permiso en sus partes íntimas durante una de las emisiones del programa radial que compartían. Él negó los hechos desde el primer momento, hasta la actualidad.

Este miércoles, cuatro años después de iniciada la causa por “abuso sexual gravemente ultrajante”, el Tribunal Oral 3 resolvió suspender el juicio a prueba e imponerle al acusado una probation. Por lo que tendrá que realizar tareas comunitarias y realizar cursos sobre violencia machista en un plazo establecido por la justicia.

A su vez, el actor también deberá pagar una suma de 100 mil pesos en concepto de ‘reparación del daño’ a su denunciante. Viviana Aguirre reveló que no se quedará con ese dinero y que será donado a una Fundación Benéfica.

Tras conocerse la decisión de la Justicia, el actor habló con Teleshow y se mostró conforme con la determinación: “Me ofrecieron la probation y hace cinco años que estoy con este tema, así que sí, acepté. Además la otra parte aceptó también. Es decir, los dos firmamos un acuerdo de partes”.

“Yo no reconozco ningún tipo de delito con esto, con el acuerdo no se reconoce delito ni culpabilidad. Y después, las herramientas de la Justicia dicen que hay que hacer trabajos comunitarios, pero yo no acepté ningún tipo de delito, al contrario. Es eso, un acuerdo de partes donde la denunciante está muy interesada como yo en no ir a juicio”, concluyó.