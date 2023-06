En A la Barbarossa, por la pantalla de Telefe, el periodista de policiales Paulo Kablan comenzó explicando la situación del cumbiero y detalló el giro en la causa.

“Sigue detenido y seguirá detenido. Salvo que le den una excarcelación o una detención domiciliaria porque en este delito no corresponde la excarcelación. Arma impropia (revólver de juguete). Porque este delito es un delito que no admite la excarcelación. Es una privación ilegítima de la libertad. No sabemos si le darán otra alternativa pero si se da tiene que ser una excarcelación extraordinaria o bien, una detención domiciliaria”, señaló el comunicador, ante las preguntas de Georgina Barbarossa.

Giro escandaloso en la causa de L-Gante: el papá de uno de los denunciantes confesó que su hijo mintió en la declaración

Acto seguido, agregó: “La pena en expectativa es alta. Puede estar 10 años en cana por este delito. Más allá de si el arma es impropia o apta para su uso. En definitiva usó un arma. Aparentemente es un arma de juguete pero es un arma. Él está detenido en la DDI de Quilmes. Podría ser llevado a la Alcaldía de Melchor Romero, donde estaban los rugbiers. La calificación es lo que corresponde, se llame L-Gante o Juan Pérez. Tiene que haber un juicio”.

Luego, Paulo Kaplan indicó que L-Gante tiene otras causas, dos en un proceso a ir a juicio oral, por lo que “podría ser considerado reincidente y se le complicaría aún más”.

Sin embargo, prosiguió a contar que uno de los denunciantes mintió en su declaración, según las palabras de su padre.

En este sentido, expresó: “En una de esas causas anteriores, apareció el papá de la víctima, el cual lo denunció en mayo de 2022 y dijo que en la puerta de la casa de L-Gante le dieron una paliza y tuvo que ser internado. Ese chico se llama Lautaro Ruíz Duarte”.

Y sumó: “Ahora, el padre cuenta que su hijo inventó en la denuncia en aquella otra causa y eso puede cambiar la situación de L-Gante. La causa ocurrió el año pasado cuando denunció que lo golpeó L-Gante y no habría sido él”.

La palabra del padre del denunciante de L-Gante

Para dar paso al diálogo con Nicolás, el padre del denunciante que mintió, quien salió en cámara desde su casa y se mostró sumamente nervioso.

“Quiero pedir disculpas a la familia, yo salí a hablar porque pensé que mi hijo me decía la verdad. Lo conozco, lo fui escuchando y me parecía que había unos relatos que estaba mintiendo. Mi hijo dijo que fue agredido por Elián, él le cree y sale a denunciarlo, a defenderlo. Después de eso, me dijo cuenta que mi hijo mentía. Lo presionó y me dijo que no fue L-Gante”, aseveró en su relato.