Giro en la causa del agrimensor suarense: el defensor del jubilado octogenario exige su libertad y su inmediata atención médica

(Por Ciudad Noticias): El garantista Furch tomó el patrocinio de Carlos Alberto Villarreal (80 años) en el caso que conmociona a Coronel Suárez. La defensa planteó un fuerte vuelco estratégico centrado en las garantías constitucionales, la salud mental del imputado y la desmitificación de la acusación fiscal.

CORONEL SUÁREZ.— Un importante e inesperado giro procesal se produjo en las últimas horas en el expediente judicial que investiga el hecho ocurrido en el estudio del agrimensor Mario Malaret. El Dr. Furch, de marcado perfil garantista, formalizó su ingreso como defensor particular de Carlos Alberto Villarreal, el jubilado de 80 años detenido por el disparo del arma calibre 32.

Desde la defensa -que prefirió no brindar declaraciones radiales- se remarcó que el sistema penal está omitiendo la severa vulnerabilidad de un hombre octogenario cuyo estado de salud física y mental atraviesa un momento crítico que requiere asistencia médica e internación especializada, en lugar del encierro en dependencias policiales. Brevemente señaló al ser contactado, que «Estamos ante un adulto mayor de 80 años en una condición de extrema fragilidad psíquica y cognitiva, a quien se pretende juzgar sin evaluar primero su capacidad real ni brindarle la contención médica urgente que su estado exige», enfatizó.

La estrategia desplegada por la defensa busca desarticular la apresurada calificación de ‘tentativa de homicidio’, demostrando la ausencia de intención letal y encuadrando lo sucedido en un contexto de vulnerabilidad y alteración mental. Asimismo, el letrado solicitó la inmediata liberación.

Con la incorporación del Dr. Furch al expediente, la causa toma un rumbo eminentemente garantista y promete instalar un debate profundo sobre los límites de la prisión preventiva y el respeto a los derechos humanos de los adultos mayores en el proceso penal.