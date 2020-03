Gimena Accardi recordó su difícil infancia: “Comía siempre fideos con manteca”

Gimena Accardi vivió infancia con lo justo y necesario, recordó que esas épocas difíciles del pasado fueron una enseñanza para aprender a disfrutar de los buenos momentos.

Gimena Accardi y su personaje en la ficción Separadas, va camino a pasar lo mismo que con el personaje de La China Suárez en Argentina, tierra de amor y venganza. A ser muy elogiado, tanto por la calidad del personaje, como por el contenido de la historia que se pretende contar con su trabajo.

En Separadas Gimena Accardi en su personaje Caro, aporta un sello distinto con su inocencia y su frontalidad, también se propone concientizar sobre esos retrasos madurativos no diagnosticados.

“Con Nico supimos encontrar la facilidad con libertad. Sin mandatos, abocados a un buen presente laboral y con la posibilidad de mirarnos y de repente decir ‘Ey, preparate unos mates y hacete un bolso, en diez salimos a la costa’ o ‘¿Nos vamos de viaje? ¿Dos meses? Sí, dale…’. Y por ahí con hijos resignaríamos esas locuras que hoy, a los 34, me hacen tan feliz. Si el día de mañana llega un bebé sería maravilloso, pero no nos obsesiona”, contó la actriz en una entrevista.

“Cuando perdimos el embarazo dijimos ‘paremos un toque, escuchémonos, tenemos la vida por delante’. Y así fue. Ya no somos los mismos que en 2013. Comprobamos que se nos había hecho más pesado el ‘¿y, chicos, para cuándo?’ que lo que realmente nos pasaba a nosotros”, dijo.

Gimena Accardi habló de ese momento con Nicolás “fue dura porque el deseo era muy fuerte. ¡Sí que sufrimos! Pero el tiempo fue parándonos en otro lugar. Se convirtió en un crecimiento de bocho y de corazón”, y señaló que “la paternidad puede resultar una presión, un estigma social absoluto que, por suerte, las nuevas generaciones están obviando. Ya es hora de desestructurar el chip que nos instalaron. A muchas mujeres no les interesa ser madres, se sienten cómodas así y hay que respetarlas, tanto como a las que dicen ‘si no soy madre me muero’. No hay diferencias”.

“Mi infancia me hizo valorar mucho más lo que hoy tengo”, recalcó, argumentando: “Crecí en un hogar donde no existía el ‘quiero eso’ y lo tenía. Recibía juguetes y ropa heredados de mis primas mayores o de las hijas de las amigas de mi mamá. Y si por ahí aparecía una Barbie… ¡uy, se cuidaba como oro! Me hace feliz haber crecido así. Se comía fideos con manteca casi a diario y mis padres se iban al alba y volvían a la noche”, habló sobre sus comienzos.