Gimena Accardi mostró cómo quedó su nueva cocina vintage: “Estoy completamente enamorada”

En medio de la pandemia, la actriz argentina decidió refaccionar varios sectores del hogar que comparte junto a Nico Vázquez y compartió los increíbles resultados.

Tras un complicado 2020 en la espalda para todo el mundo y que trajo más conflictos que soluciones a causa del COVID-19 a un año de haberse anunciado la pandemia que, tristemente aún mantiene en vilo al planeta. Lo cierto es que, Gimena Accardi y Nico Vázquez decidieron a hacer nuevos planes para arrancar el 2021 bien arriba y para ello refaccionaron toda su cocina.

Alejados de la gran ciudad, los artistas están instalados en un espacio cargado de naturaleza para reponer energías y encarar lo que será un nuevo año. Luego de tres meses de vacaciones, hoy están en una casona que tienen en Arenas Verdes, cerca de Necochea. Sin embargo, las obligaciones y los proyectos laborales volvieron a golpear su puerta por lo que se vieron obligados a regresar a Buenos Aires para asistir a los ensayos de la obra “Una semana nada más”, que tendrá su nueva temporada dentro de poco.

Pero con aquel aire de cambios y con las continuas ganas de dejar atrás todas las malas energías que trajo el 2020, la pareja decidió realizar varios cambios dentro de su casa y fue la actriz quien se animó a mostrar el resultado final de su increíble nueva cocina vintage.

El ambiente ahora cuenta con una isla de piedra blanca parecida al mármol. Por otro lado, las paredes tienen azulejos blancos con su unión en gris, y el rojo y el negro se destacan entre los muebles, la cocina y los accesorios.

Sin embargo, uno de los detalles que más resalta en esta nueva y bella cocina son los estantes de madera que se muestran con tres pisos unidos por caños de metal, y la increíble vajilla retro que Gimena confesó que guardaba como una reliquia porque eran tazas, bowls, teteras, copas y platos que pertenecían a su abuela: “En la reforma cambió todo menos los estantes con la valija de mi abuela, intocable”.

Además de mostrar este nuevo espacio de la casa, Accardi confesó que no iba a compartir con sus casi cuatro millones de seguidores el resultado final, pero no pudo contenerse al ver lo divino que había quedado: “Esta es mi nueva cocina, literal estoy completamente enamorada. Dije que no iba a mostrar nada, pero no puedo evitarlo, estoy tan feliz. Evidentemente sí les voy a ir a mostrando cosas”.

FUENTE; EL TRECE