Gimena Accardi demostró en sus redes sociales que no hay look que le siente mal.

Gimena Accardi atraviesa un gran presente tanto en el mundo profesional, con el próximo estreno de la tira de Polka “Separadas”, como en el mundo personal con su fuerte amor con Nicolás Vázquez y en sus redes deja en claro que también tiene tiempo para probar un nuevo look e impresionar a todos sus seguidores.

Corto por encima de los hombros y con un nuevo color, Gimena Accardi deslumbró con este nuevo estilo, que seguramente veremos en su nuevo trabajo en la pantalla chica. Rápidamente los elogios y los me gusta se hicieron presente.

“Corte, color y peinado 👉🏼 @magbeyfeld. Margarita hace años me hace el color y me corta el pelo, me hizo todos mis cambios de look y es obsesiva de cuidarme el pelo, para ella es un ARTE. Gracias por tus manos mágicas, amiga 💕🙌🏼”, escribió Gimena Accardi junto a las imágenes de su peinado.

Recientemente, la actriz tuvo que salir a desmentir una catarata de rumores que indicaban que su romance con Nico Vázquez había finalizado. Todo surgió por un video viral que circuló por las redes y que daba a entender esta triste noticia para muchos.

“Como ya nadie ve un minuto de un video en redes sociales, nadie llega a ver el final de este video pedorro que inventó un nabo para hacerse viral, entonces acá les dejo el final, así no lo tienen que ver entero”, escribió Gimena Accardi, explicando que el video era una broma de mal gusto.

“Casi me muero y dejo de creer en el amor, me bajó la presión por un segundo, ya estaba llorando”, fue uno de los comentarios de sus seguidores y que expresaba el mismo sentimiento que otras miles de personas.