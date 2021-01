Gianinna Maradona explicó por qué decidieron no extender el velatorio de Diego: “Era insostenible”

La hija del ‘Diez’ publicó un extenso comunicado para contar el detrás de escena de la organización en Casa Rosada.

A más de un mes de la muerte de Diego Maradona, su hija Gianinnna explicó en redes sociales por qué decidieron no extender el velatorio en la Casa Rosada y apuntó hacia quienes las criticaron por eso. “Atrás de un ídolo hay una familia y eso es lo que a varios les cuesta aceptar”, aseguró.

“Me encanta que me juzguen si tienen fundamentos, me gusta leer distintas opiniones. Rescato el amor con el que me escriben y abrazo el rencor que deben tener quienes escriben en una red social solo para desplegar su veneno. Si les sirve, bienvenido, a mí eso no me llega, estoy curtida”, expresó en su cuenta de Twitter al inicio de su descargo.

Luego relató lo que ocurrió el 25 de noviembre en el velatorio de Maradona: “Yo particularmente no quería ni siquiera ir a la Casa Rosada. Decidieron que papá se lo merecía y fuimos. Él llegó más tarde porque tardaron en la autopsia”.

“Pidieron que lo llevemos a un lugar para que la gente pueda pasar y se despida. Pasaron muchas personas, algunos transmitían su dolor y otros estaban totalmente ebrios. Cada vez que pasaba un grupo era llorar con ellos, le (y nos) gritaban cosas que realmente te emocionaban: hubo un chico que tocó el himno con la armónica y fue muy fuerte. Mi hijo estaba ahí y ver su emoción en la despedida de su abuelo fue un montón”, recordó.

Asimismo reflexionó: “Nunca vamos a tener dimensión de quién fue y será Diego Armando Maradona, pero sí quién fue y seguirá siendo mi papá”. Ante esto agradeció a quienes se acercaron a la casa de Gobierno a despedirlo y respondió a los que criticaron a la familia por no extender el velatorio para que todos puedan darle el último adiós.

“Querían que dejemos a mi papá tres días. No íbamos a estar ahí sin dormir y tampoco lo íbamos a dejar solo. Y si pasaba tantas horas ahí no íbamos a poder abrir el cajón, ¿no lo íbamos a ver más por dejarlo así llegaban a despedirlo todos?”, se preguntó.

En ese sentido siguió: “Lo compartimos toda la vida, en vez de agradecer eso algunos sienten la necesidad de criticarnos y juzgarnos. Me acostumbré que llevando mi apellido, haga lo que haga, me van a criticar. Vi cómo se lo hicieron a mi papá y aún en el cielo siguen señalándolo”.

Además reconoció que si bien accedieron a extender el horario del velatorio, explicó el motivo por el cual decidieron darlo por terminado: “Los gases lacrimógenos nos hicieron mier… los ojos, la garganta. Entre el dolor de lo que estábamos pasando y la preocupación de que las vallas se movían cada vez más cerca de mi papá, era insostenible”.

También reconoció que fue ella la que tomó la decisión de darlo por finalizado cuando comenzaron a “rebolear cosas”. Por eso sentenció: “Lamentablemente él no podía seguir ahí en esas condiciones, no lo merecía. Yo que no me iba a mover de su lado y la seguridad que me pedía que me vaya adentro. Atrás de un ídolo hay una familia, eso es lo que a varios les cuesta aceptar”.

Gianinna se refirió en otra parte del texto al lugar donde enterraron a Maradona: “Está con sus papás como él quería, en un lugar privado donde puedo ir a verlo las veces que quiera sin que me miren que hago o dejo de hacer, o si pueden sacarme fotos para luego publicar con algún título rancio, morbo pleno”.

Pese a eso, aseguró que como entiende que “Diego es un poco parte de todos” van a ver cómo resolver el hecho de que muchos fanáticos quieran acercarse a dejarle una flor a la tumba.