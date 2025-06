Georgina Barbarossa se hartó de Mariana Brey y le puso los puntos mal por CFK: «¡Bajá un cambio, querida!»

Convertida de buenas primeras en la Libertaria número uno de la televisión, la radio y el mundo del streaming, Mariana Brey celebró con ganas y fervor la sentencia de la Corta Suprema de Justicia que confirmó la condena a 6 años de prisión que recibió Cristina Fernández de Kirchner por la llamada «Causa Vialidad». En los espacios donde conduce nadie le va a decir nada, pero en A la Barbarossa, donde es panelista, recibió una dura reprimenda de la propia conductora del ciclo.

Esta vez no fue Nancy Pazos, quien se declaró «zurda» pero en los hechos muestra posturas muy cercanas al peronismo más progresista representado perfectamente por CFK, la que se trenzó con Brey y le paró el carro. No, esta vez fue la mismísima Georgina Barbarossa la que le puso los puntos a su columnista política y le pidió que bajara un cambio porque no podía decir lo que dijo.

¿Qué fue lo que pasó para que Georgina reaccionara como nunca lo hizo? Que Brey entendió que el pedido de Cristina de cumplir la pena con «prisión domiciliaria» era «el mismo que hicieron los que están presos por cometer crímenes de lesa humanidad». Semejante comparación hizo explotar a Barbarossa, quien le hizo saber a la ex angelita de LAM que no le iba a tolerar cualquier cosa.

«Pará, pará, pará» le dijo ella «a lo Alejandro Fantino», otro libertario recalcitrante. «¿Vos estás comparando a Cristina con los genocidas que tomaron el poder por asalto y secuestraron y mataron gente?» explotó Gerogina. «Lo que estoy diciendo es que Cristina, efectivamente, está pidiendo lo mismo que pidieron ellos» retrucó Brey.

GEORGINA BARBAROSSA LE PARO EL CARRO A MARIANA BREY POR ALGO QUE DIJO CONTRA CFK

Como comprobó que Brey no «bajaba» en su actitud y que no estaba dispuesta a dar marcha atrás ni en su idea ni en su opinión, Georgina se puso firme y le dio «no, pará, pará… ¡Baja un cambio, querida! Pará, acá respetamos todas las opiniones siempre, pero no se puede decir cualquier cosa». Ni siquiera Analía Franchín, que en líneas generales está de su lado, apoyó eso que dijo Brey.

Por supuesto que Nancy Pazos aprovechó la volada para tirarle otro palito a Brey, su máxima y más acérrima enemiga desde que la ex chimentera se transformó, prácticamente de la noche a la mañana y sin mediar un interés por las cuestiones políticas, en una referente mediática del gobierno que encabeza Javier Milei. Pero Brey tampoco fue para atrás. «¿Hasta cuándo va a durar este destrato, porque yo ya no lo aguanto más eh?». Uh, todo muy fuerte.