General La Madrid: Investigan las causas de la muerte de dos personas

En horas de la mañana de este jueves fueron encontrados sin vida un hombre y una mujer en un establecimiento rural ubicado a escasos metros de la planta urbana de General La Madrid. Por el momento no se conocen los datos de las personas fallecidas ni las circunstancias del hecho.
General La Madrid: Investigan las causas de la muerte de dos personas
En la quinta, ubicada sobre el camino a Louge, a unos 500 metros del cementerio, en dirección a la RP 67, fueron descubiertos los cuerpos de la mujer y el hombre y ahora se intentan determinar las causas de la muerte.
En el sitio ya se encuentra la Policía Comunal y estuvo presente la Ayudante Fiscal Belén Colantonio.
Fuente FM Stylo
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