General La Madrid: Investigan las causas de la muerte de dos personas

En horas de la mañana de este jueves fueron encontrados sin vida un hombre y una mujer en un establecimiento rural ubicado a escasos metros de la planta urbana de General La Madrid. Por el momento no se conocen los datos de las personas fallecidas ni las circunstancias del hecho.

En la quinta, ubicada sobre el camino a Louge, a unos 500 metros del cementerio, en dirección a la RP 67, fueron descubiertos los cuerpos de la mujer y el hombre y ahora se intentan determinar las causas de la muerte.

En el sitio ya se encuentra la Policía Comunal y estuvo presente la Ayudante Fiscal Belén Colantonio.