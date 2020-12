Gal Gadot: «En el ejército aprendí que no soy el centro del mundo, una lección importante para cualquier actriz»

«Wonder Woman 1984», el segundo capítulo de la saga de heroínas de DC Comics, se presenta esta semana en los cines de España tras una letanía de retrasos y polémicas. Más allá de todo lo externo, Gal Gadot retoma el látigo en el papel de la protagonista, además de como productora. La historia viaja ahora a los años 80, donde Diana (que no ha envejecido un día) se encuentra con dos nuevos y formidables enemigos.

¿Es fan de los años 80?

Me encantó la idea de ambientar esta historia en los años ochenta. Una década verdaderamente memorable. Visualmente y musicalmente fueron un período muy fértil y lleno de alegría.

¿Cómo es Diana en este filme?

Es una mujer más madura, más sabia, que comprende la complejidad del mundo humano pero está sola porque ha perdido a todos sus amigos. Esta es una película sobre la fuerza de las mujeres y su capacidad para hacer sacrificios por el bien común. Un tema bastante actual. Diana sacrifica parte de su vida para salvar a los hombres de un cruel destino.

¿El mundo de las Amazonas pertenece al pasado?

Así es. En esta segunda película traté de acercarme a su aspecto más humano, a su empatía, a su compasión y sus vulnerabilidades. En la primera película conocimos a Diana muy joven, cuando descubre sus poderes y se convierte en Wonder Woman. Es un pez fuera del agua y no comprende cómo funciona el mundo de los hombres. En 1984 es una mujer madura, pero hay que aclarar que no es una secuela, sino una película por derecho propio.

Diana es una mujer fuerte, forjada por un grupo de mujeres fuertes. ¿Qué importancia tiene contar una historia así en la actualidad?

Creo que siempre ha sido importante, no solo hoy. Me emocioné hasta lágrimas en una escena que muestra a Diana de niña, a los 8 años, luchando y compitiendo con guerreros mucho mayores que ella. Un hermoso mensaje de fuerza porque si crees en ti mismo siempre ganas.

¿Debemos educar a las mujeres para que confíen en sí mismas para acabar con los prejuicios?

Creo que es importante educar a los hombres, y una forma de hacerlo es exponerlos a historias que no solo cuentan con mujeres fuertes sino que son contadas por buenas directoras como Patty Jenkins, para que las niñas puedan creer en sí mismas y los hombres entiendan la importancia de este mensaje.

¿Fue emocionante volver a vestirse de Wonder Woman?

Sí, siempre es emocionante. Fue como volver a casa y llevar algo que forma parte de ti, aunque no te resulte cómodo. No lo es en absoluto, los diseñadores de vestuario han intentado mejorarlo, pero, aún así, es incómodo.

¿Cómo trabajó con Kristen Wiig?

Kristen Wiig y yo nos hemos hecho grandes amigas. Nos divertimos tanto durante el rodaje que despertábamos celos. Incluso escribimos canciones que luego grabamos, estuvimos siempre riendo y bromeando.

También es productora en esta película, ¿siente la responsabilidad?

Sí, producir significa tener más presión, pero quería estar involucrada de una forma más profunda, desde el desarrollo de la historia hasta el cásting.

¿Ha pensado en dirigir?

No. No me atrae. Después de darme cuenta de lo difícil que es, no me atrae la enorme responsabilidad que conlleva.

En Israel, donde creció, estuvo 2 años en el ejército, ¿le sirvió de preparación para el papel de la guerrera Diana?

No sé si hubiera sido diferente mi interpretación sin esa experiencia, pero en el ejército aprendí la disciplina y la capacidad de trabajar en equipo, y creo que son habilidades imprescindibles en esta profesión. También aprendí que no soy el centro del mundo, no se trata solo de mí, es una lección muy importante para cualquier actriz.

Pero usted no quería ser actriz…

Estamos hablando de hace mucho tiempo. Creo que muchas cosas que han pasado en mi vida fueron por casualidad. El director de cásting de James Bond estuvo en Israel, buscando a la próxima chica Bond. Me preguntaron si quería hacer una audición, dije que no: no sabía actuar y no sabía inglés. Finalmente, después de mucha presión de amigos y familiares, fui a la audición. No obtuve el papel de chica Bond, pero fui elegida para «Rapido y Furioso», y así comenzó todo.

Antes de ese episodio, se había convertido en Miss Israel y era modelo

Cada capítulo en mi vida sucede como consecuencia del anterior. Ser modelo era una forma de salir de casa donde, tras el concurso de Miss Israel, me llovió la notoriedad. Ser el centro de atención en Israel me abrumó, así que fui a modelar en Milán y París como un escape. En Milán me arriesgué a arruinar mi carrera como modelo debido a su fantástica comida.

¿Es cierto que antes de la llegada de «Wonder Woman» estuvo tentada a irse de Hollywood?

En Hollywood haces una audición y luego una prueba de compatibilidad con otro actor, y luego otras reuniones y después de semanas no obtienes el papel. Estaba un poco cansada de ese mecanismo y echaba de menos Israel. Sí, es posible que me hubiera ido.

¿Qué echaba de menos?

Sobre todo la gente, los amigos y la familia, pero también el mar y la comida. Ahora puedo vivir en Israel y trabajar en Hollywood.