Fútbol femenino: San Martín de Saavedra viaja a Carhué con la ilusión de meterse en zona de clasificación

(Por Ciudad Noticias): El conjunto femenino de San Martín de Saavedra afrontará este domingo un compromiso importante frente a su homónimo de Carhué. Las saavedrenses buscarán sumar de a tres para acercarse a los puestos de clasificación y mantener intactas sus aspiraciones en el campeonato.

San Martín de Saavedra tendrá este domingo 25 de octubre una nueva oportunidad de dar un paso importante en sus aspiraciones dentro del fútbol femenino, cuando visite a San Martín de Carhué en un encuentro que comenzará a las 12:00 horas.

El conjunto saavedrense llegará con un objetivo claro: conseguir una victoria que le permita sumar tres puntos fundamentales y avanzar en su intención de instalarse entre los equipos ubicados en zona de clasificación.

Con esa motivación, San Martín afrontará un partido que puede resultar significativo para sus aspiraciones deportivas. Jugar fuera de casa representará un desafío adicional, aunque el equipo buscará aprovechar esta presentación para conseguir un resultado positivo.

La necesidad de sumar le agrega un atractivo especial al enfrentamiento entre los dos clubes que llevan el nombre de San Martín.

📍 Lugar: Carhué

📅 Día: Domingo 25 de octubre

🕛 Horario: 12:00

⚽ Categoría: Primera División femenina

Para las futbolistas saavedrenses, el desafío será regresar de Carhué con los tres puntos y dar un paso hacia el objetivo de clasificación.