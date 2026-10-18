Fútbol femenino: San Martín de Saavedra perdió en casa y quedó fuera de los puestos de clasificación

El conjunto saavedrense cayó por 1 a 0 ante San Martín de Santa Trinidad, por una nueva fecha del torneo Clausura de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez. Marisol Weinbender marcó el único gol del encuentro. Peñarol de Pigüé aseguró su lugar en los cuartos de final, mientras que el equipo de Saavedra deberá buscar la recuperación en su próxima visita a San Martín de Carhué.

San Martín de Saavedra sufrió un traspié como local en el torneo Clausura de Primera división femenina de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez y, por el momento, se encuentra fuera de los puestos que otorgan la clasificación a los cuartos de final. El conjunto saavedrense perdió por 1 a 0 frente a San Martín de Santa Trinidad, en un encuentro correspondiente a la zona B, y complicó sus aspiraciones de avanzar a la siguiente instancia del certamen.

La diferencia en el marcador llegó por intermedio de Marisol Weinbender, autora del único tanto de la jornada, que le permitió al equipo visitante quedarse con tres puntos importantes. Para las representantes de Saavedra, en cambio, la derrota significó dejar pasar una oportunidad de sumar en condición de local y mantenerse en la pelea por los lugares de clasificación, en un grupo que comienza a definir sus principales candidatos.

La jornada también dejó novedades importantes para otro de los representantes de la región. Peñarol de Pigüé consiguió una victoria por 2 a 0 en su visita a Peñarol de Guaminí, con goles de Abril Romero y Natalia Astesana, y aseguró matemáticamente su clasificación a los cuartos de final. De esta manera, el conjunto azulgrana se sumó a San Martín de Carhué, que ya tenía garantizado su pasaje a la próxima instancia.

La clasificación anticipada del equipo pigüense se produjo no solamente por su triunfo, sino también por la combinación de resultados y los enfrentamientos que todavía deben disputar otros clubes con posibilidades matemáticas de alcanzarlo. Al tener que medirse entre sí, esos equipos necesariamente dejarán puntos en el camino, situación que terminó favoreciendo al representante de Pigüé.

En los restantes encuentros de la zona B, Atlético Huanguelén y Blanco y Negro igualaron sin goles, mientras que El Progreso y San Martín de Carhué tuvieron fecha libre. En este grupo permanece pendiente el compromiso entre El Progreso y Peñarol de Guaminí, correspondiente a la segunda fecha, por lo que la definición de las posiciones todavía contempla encuentros que deberán recuperarse.

Por su parte, en la zona A también hubo novedades importantes, ya que Empleados de Comercio consiguió asegurar su clasificación después de empatar 0 a 0 como visitante frente a Club Sarmiento, que ya había obtenido su boleto. El equipo de Guaminí se benefició además de que Boca Juniors y Puan Fútbol Club aún deben enfrentarse, por lo que no todos sus perseguidores podrán superarlo en la tabla.

En los demás partidos de ese sector, Boca Juniors goleó como visitante a Deportivo Sarmiento por 4 a 0, con tres conquistas de Valentina Cisneros y una de Paloma Leiva, mientras que Puan Fútbol Club y Racing Club empataron 2 a 2. Para el conjunto puanense marcaron Daiana Garcilazo y Araceli Páez Velázquez, en tanto que Guadalupe Nuesch anotó los dos tantos de Racing.

La fecha estuvo atravesada también por un momento de profundo respeto y emoción. Antes del inicio de los encuentros se realizó un minuto de silencio en memoria de Silvina Natucci, futbolista de Boca Juniors fallecida durante la semana pasada. El homenaje se desarrolló tanto en la competencia femenina como en la masculina y tuvo un significado especial en la cancha de Deportivo Sarmiento, donde estuvieron presentes familiares de la recordada jugadora.

Con este panorama, San Martín de Saavedra deberá concentrar sus esfuerzos en la próxima presentación, cuando visite a San Martín de Carhué por la duodécima fecha. El compromiso aparece como una prueba importante para un equipo que necesita recuperar terreno en la tabla y mantener sus posibilidades de alcanzar la instancia eliminatoria.

La programación del próximo domingo en la zona B se completará con los enfrentamientos entre Peñarol de Pigüé y El Progreso, y Blanco y Negro frente a San Martín de Santa Trinidad, mientras que Peñarol de Guaminí y Atlético Huanguelén tendrán descanso.

En la zona A, Empleados de Comercio recibirá a Puan Fútbol Club, Independiente de San José se medirá con Club Sarmiento y Tiro Federal de Coronel Suárez enfrentará a Racing Club. Boca Juniors y Deportivo Sarmiento quedarán libres.

Aunque todavía resta completar parte del calendario y definir los restantes boletos a los cuartos de final, el margen de error comienza a reducirse. Para San Martín de Saavedra, la caída frente a su homónimo de Santa Trinidad representó un resultado adverso en un momento decisivo del campeonato, por lo que el próximo encuentro en Carhué adquiere especial importancia para sus aspiraciones.

Con Peñarol de Pigüé ya instalado entre los ocho mejores del Clausura, San Martín de Saavedra afrontará la recta final con la necesidad de sumar y esperar una combinación favorable de resultados para volver a meterse en zona de clasificación.

Ciudad Noticias | Deportes

Información de resultados y programación: Claudio Meier, cobertura de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.