Furiosa: Susana Giménez se cansó de las críticas de Jorge Rial y lo insultó en cámara

La diva se mostró molesta por las últimas declaraciones del periodista en su contra y le contestó con un picante gesto.

La guerra entre Jorge Rial y Susana Giménez parece no tener fin. Luego de que el periodista lanzara fuertes críticas en su contra, la diva de Telefé reaccionó afiladísima y le respondió con un picante gesto acompañado de un insulto.

Días atrás, el conductor de Argenzuela disparó contra la rubia en una entrevista que dio para LAM. «Susana no me gusta lo que dice, cómo lo dice, me parece despectiva. Se caga en la gente que la ve, porque decir eso es hablar de todos nosotros», sostuvo. Asimismo, también se refirió al debut de la rubia en el teatro de Uruguay y le vaticinó un pésimo debut. «Le va a ir mal en el teatro en Uruguay. Allá siempre a los argentinos les va mal. Es su elección y está bien, pero está un poco zarpada», señaló.

Este fin de semana, Susana compartió una cena con amigas en Buenos Aires y a la salida del restaurante dialogó con un cronista de Intrusos, que le preguntó por las polémicas declaraciones de Rial en el programa de Ángel de Brito. «Pero que se vaya a la mierda», soltó, furiosa. Acto seguido, le hizo el gesto de «fuck you» con el dedo mayor y gritó: «¡Mirá Rial, mirá…!».