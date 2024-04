Furia se metió con la salud mental de una de sus compañeras: «Está loquita, el clonazepam le pega mal»

La casa de Gran Hermano está en un momento clave de la competencia. Resulta que la mayoría de los jugadores se han puesto en contra de Juliana ‘Furia’ Scaglione, la participante más polémica de la edición, porque según manifiestan, están cansados de su violencia y sus malos tratos. Ella, por su parte, lejos de bajar su perfil, se mostró más picante que nunca y apunto duramente contra Catalina Gorostidi, quién semanas atrás fue su aliada en el juego y ahora se convirtió en su peor enemiga. La doble de riesgo se metió con la salud mental de la pediatra y lanzó polémicos comentarios sobre la medicación que consume. En una charla en el patio con Bautista y Mauro, Furia manifestó: «Y qué querés si todos los días toma Clonazepam para dormir, ¿cómo querés que se levante al otro día? Ese es el tema, la gente no sabe que tenés que lidiar con gente que se medica, sepanlo, me tienen las pelotas llenas, yo no tomo nada». Pero eso no fue todo, lejos de dejar el tema ahí, ni bien encontró la oportunidad lo repitió y delante de más compañeros. En el cuarto de los varones, con varios jugadores presentes, la entrenadora expresó: «Está loquita y el clonazepam que le dan le pega mal».