Furia confesó sus sentimientos en Cortá por Lozano

Juliana Scaglione, conocida como Furia, fue al programa de “Cortá por Lozano” para dialogar sobre su posible vuelta al reality show más popular de la televisión abierta.

En esa línea, no esquivó las preguntas sobre su vínculo con Cristian U, el exganador del certamen con quien en las últimas semanas se la ha relacionado sentimentalmente.

En la entrevista con Vero Lozano, Furia fue consultada de manera directa sobre si había tenido relaciones sexuales después de abandonar la casa más famosa del país. “Sí. Cuando salí sí, sí. Ja, ja, ja. No me vean, no me vean a los ojos. Pero sí, sí, obvio que sí”, afirmó.

Al ser consultada directamente por la persona con la que se vinculó, solo atinó a decir: “Es alguien que no puedo contar mucho. Me voy a hacer medio la Rosina, voy a decir ‘no, no’“.

“Me puse nerviosa y se me cayó la cucaracha”, comentó, divertida mientras era asistida por la conductora que la ayudó para volver a colocarse rápidamente el auricular y el micrófono de manera correcta para continuar indagando sobre sus vínculos románticos.

Vale recordar que los rumores de romance con el ex ganador de la casa más famosa del país comenzaron después de que ambos compartieran un fogoso beso durante la transmisión de un streaming, y las especulaciones sobre un posible romance se multiplicaron.

Por último, Juariu le preguntó si el beso surgió de manera espontánea y si tuvo mayor significado: «No pasó nada», afirmó. Sin embargo, la periodista insistió: «¿Seguro? De Gran Hermano a Gran Hermano, se los vio muy acaramelados…».