Furia abandona la casa de Gran Hermano: los motivos de su repentina salida

Juliana ‘Furia’ Scaglione ha ocupado un rol protagónico en Gran Hermano desde los comienzos del reality. Sus actitudes no han pasado desapercibidas y los televidentes se han posicionado ha favor y en contra de su personaje. El fandom que la sigue es grande y fiel, por lo que sacarla de la competencia se ha vuelto casi imposible para sus compañeros. Sin embargo, en las últimas horas se supo que la jugadora abandonará la casa por cuestiones de fuerza mayor. El encargado de comunicar esta noticia inesperada, fue Santiago del Moro, el conductor del ciclo. A través de sus redes sociales informó: «Amigos les quiero contar algo importante. Juli, próximamente va a salir de la casa de Gran Hermano, según han decidido los médicos para ampliar unos estudios clínicos». Su salida no implica el fin del juego para Furia, ya que cuando complete su visita médica y los especialistas lo consideren oportuno, volverá a ingresar. «Es ella la única que va a elegir qué contar, y obviamente cuando los profesionales de la salud así lo consideren volverá a la casa y seguirá en competencia», agregó el presentador en el escrito que difundió a través de la sección de historias de su cuenta oficial de Instagram. Si bien no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que le sucedió a la doble de riesgo, algunos rumores indican que puede tratarse de un embarazo, ya que hace aproximadamente un mes que comenzó un vínculo amoroso con Mauro Dalessio, uno de los participantes que se sumó a la competencia en marzo.