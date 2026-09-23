“Funcionarios de millones y servicios en crisis”: Batista endureció su reclamo contra el gobierno de Nebot

(Por Ciudad Noticias): En una entrevista con Canal 4 Pigüé, el secretario gremial cuestionó los salarios de funcionarios, la falta de diálogo con el intendente y aseguró que los trabajadores municipales sienten que “no son escuchados”

La discusión salarial entre el Sindicato de Trabajadores Municipales y el Ejecutivo de Matías Nebot sumó un nuevo capítulo, pero esta vez el reclamo gremial fue más allá del aumento de sueldos: Néstor Batista puso en cuestionamiento el funcionamiento general del Municipio y apuntó contra las prioridades de la gestión.

En diálogo con Canal 4 Pigüé, el secretario gremial sostuvo que existe una marcada diferencia entre los ingresos de los funcionarios políticos y la realidad de los trabajadores municipales, en medio de una negociación que todavía no logró destrabarse.

Batista afirmó que mientras empleados con años de servicio atraviesan dificultades económicas, dentro del Ejecutivo existen funcionarios con salarios que, según sus dichos, van desde los tres hasta los nueve millones de pesos.

El dirigente planteó que la discusión salarial no puede analizarse solamente desde la falta de recursos, sino también desde las decisiones que toma la administración municipal.

Durante la entrevista, cuestionó además la situación de los servicios públicos y afirmó que los trabajadores son quienes reciben diariamente los reclamos de los vecinos por problemas que, según expresó, no encuentran respuestas dentro de la estructura municipal.

Uno de los puntos más duros de sus declaraciones estuvo relacionado con la conducción política del Municipio. Batista aseguró que existe una sensación de desorganización interna y cuestionó que el intendente no haya participado directamente de las conversaciones con el gremio.

Además, vinculó el conflicto con el impacto económico que tiene el salario municipal en el comercio local y advirtió que la falta de recomposición también afecta a otros sectores de la comunidad.

Mientras el gremio busca una nueva propuesta salarial, la tensión entre los trabajadores y el Ejecutivo continúa abierta. El reclamo ya dejó de ser únicamente por haberes: ahora también apunta al modelo de gestión, la organización interna y las prioridades del gobierno municipal.