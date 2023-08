«Fui un platónico de Luis Miguel» Moria Casan contó detalles íntimos del artista mexicano

El furor por Luis Miguel no se detiene. El cantante se encuentra realizando su seguidilla de diez shows en Buenos Aires y la locura por su visita fue tal que las entradas se agotaron a los pocos minutos de habilitarse la venta. En los últimos días encabezó más de una vez los trending topic de Twitter y el país entero hablaba de él. Sucede que ha circulado la teoría de que no es él quien brinda los espectáculos sino un doble. Esta idea se hizo fuerte por el sorprendente cambio físico del artista mexicano, quien se muestra mucho más delgado y rejuvenecido. Sin embargo, en las últimas horas, fue otra la noticia que sorprendió a todos. Resulta que la mismísima Moria Casan contó un detalle de la intimidad del icónico galán que no era muy conocido hasta el momento. «Comienzo el día enterándome que fui un platónico de Luis Miguel en su adolescencia, gracias Luismi!» escribió ‘la one‘ en su cuenta oficial de Instagram. La publicación fue acompañada por la prueba que indicaba la veracidad de los dichos de la diva; un titular de diario que decía «Moria le dijo: ‘No te registro’ y Luis Miguel se enamoró'» y dentro de la nota estaba el testimonio del músico que en uno de los párrafos contaba: «Tan solo pude darle un beso. Me pareció que besaba a una estrella… ¡Creí que estaba soñando!».