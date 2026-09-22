FUGA EN LA UNIDAD 19: EL LLAMADO A PREDIGER, UNA INTERNA PENITENCIARIA Y RESPONSABILIDADES QUE BUSCARÍAN BAJAR HACIA DOS JEFES

La fuga de Miguel Moreno Ceballos de la Unidad Penal N.º 19 de Saavedra abrió un escenario que ya excede ampliamente las circunstancias en las que el interno consiguió abandonar el establecimiento. Con el paso de las horas comenzaron a conocerse detalles que modifican la primera versión que circuló regionalmente y, al mismo tiempo, movimientos dentro del Servicio Penitenciario que dejan expuestas tensiones que hasta ahora permanecían puertas adentro.

Durante las primeras horas se instaló públicamente que el evadido había sido localizado y recapturado por personal policial en inmediaciones de Dufaur. Sin embargo, la reconstrucción realizada por Ciudad Noticias a partir del testimonio directo de Alberto Urbina, vecino de esa localidad y protagonista de los hechos, muestra una secuencia diferente.

Urbina encontró al prófugo cerca de las 4:45 de la madrugada, cuando advirtió su presencia en cercanías de la vivienda de una mujer de 77 años. Según relató a este medio, pudo conversar con Moreno Ceballos con absoluta normalidad. El hombre se encontraba con frío, le pidió que no lo entregara porque quería ver a su familia y manifestó que no quería regresar al establecimiento penitenciario porque temía ser golpeado. Durante esa conversación también realizó afirmaciones sobre supuestos hechos de corrupción dentro del ámbito carcelario.

No hubo persecución ni un operativo que terminara cercándolo. Urbina aseguró que nunca sintió miedo y que su fe le permitió mantener la tranquilidad durante todo el episodio. Moreno Ceballos tampoco intentó escapar una vez que comenzó el traslado. Finalmente, fue el propio vecino quien lo llevó hasta el destacamento policial de Dufaur, donde quedó a disposición de las autoridades.

La situación tiene además una particularidad: según la información obtenida por este medio, el destacamento de Dufaur lleva meses sin servicio telefónico, circunstancia que explica por qué Urbina terminó trasladando personalmente al hombre hasta la dependencia.

Mientras afuera se conocía cómo había terminado realmente la fuga, dentro de la estructura penitenciaria comenzaba otra historia.

Según información recogida por Ciudad Noticias entre fuentes vinculadas a la fuerza, el director de la Unidad 19, Luis Ariel Ferreyra, habría mantenido comunicación con el delegado municipal de Saavedra, Sergio Prediger, en las primeras instancias posteriores a conocerse la evasión.

El dato genera interrogantes porque Prediger actualmente no desempeña una función operativa dentro del establecimiento penitenciario. Es delegado municipal desde hace poco más de dos meses, aunque pertenece al Servicio Penitenciario Bonaerense y posee una jerarquía importante dentro de la fuerza.

A esto se agrega que, según las fuentes consultadas, Ferreyra y Prediger mantienen una relación de amistad previa.

La relación personal entre ambos no implica por sí misma una irregularidad. Sin embargo, frente a una fuga de estas características, adquiere importancia establecer por qué un funcionario municipal habría sido informado en las primeras horas, qué conocimiento tuvo de lo ocurrido y cuál fue su intervención posterior.

La situación de Prediger dentro del Servicio Penitenciario tampoco es un dato menor. Al asumir como delegado municipal solicitó reserva de su cargo dentro de la fuerza, una situación administrativa que Ciudad Noticias viene siguiendo desde hace meses. Su paso por la función política es relativamente reciente y distintas fuentes señalan que su continuidad en la Delegación podría volver a quedar bajo discusión.

Precisamente por eso, la fuga vuelve a colocar su nombre en el centro de una estructura de la que nunca dejó de formar parte.

En paralelo comenzó a tomar fuerza otro elemento: la velocidad con la que la información salió del distrito.

La noticia fue enviada rápidamente hacia medios regionales y portales de otras localidades, algunos sin vinculación directa con el partido de Saavedra. La exposición conseguida fue considerable y permitió que la fuga adquiriera rápidamente una dimensión regional.

Dentro del ámbito penitenciario hay quienes sostienen que esa difusión no habría sido casual.

Fuentes consultadas por este medio describen una fuerte interna dentro de la Unidad 19 y señalan que determinados sectores habrían buscado una amplia repercusión pública del episodio en momentos en que comenzaba a discutirse quién asumiría las responsabilidades por la evasión.

Por ahora no existe documentación pública que permita afirmar que hubo una operación organizada. Pero sí resulta llamativo que una información sensible haya trascendido con tanta rapidez hacia medios ubicados fuera del distrito y que, casi inmediatamente, comenzaran a circular versiones sobre las posibles responsabilidades internas.

Y allí aparece el punto más delicado.

Según pudo reconstruir Ciudad Noticias, dentro de la estructura penitenciaria existirían movimientos para que el peso administrativo de la fuga recaiga principalmente sobre dos uniformados que ocupan cargos jerárquicos importantes.

Ese escenario estaría generando fuerte malestar puertas adentro, especialmente porque una fuga de estas características involucra una cadena de responsabilidades mucho más amplia: autoridades del establecimiento, mandos operativos, distribución del personal, protocolos de seguridad, puestos de vigilancia y decisiones adoptadas antes y después de comprobarse la evasión.

La situación escaló durante la mañana de este martes.

Autoridades superiores del Complejo Penitenciario Zona Sur estuvieron en Saavedra, según pudo saber este medio, un movimiento que marca que el análisis del episodio ya dejó de limitarse exclusivamente a la conducción local de la Unidad 19.

La presencia de superiores coincide precisamente con el momento en que comienza a definirse quiénes deberán responder administrativamente por lo ocurrido.

Y es ahí donde vuelve a aparecer la figura de Prediger.

El actual delegado municipal pertenece a la fuerza, mantiene una relación cercana con la conducción de la Unidad 19 y, según las fuentes consultadas, habría tenido conocimiento temprano de la fuga. Al mismo tiempo, lleva apenas dos meses alejado temporalmente de su función penitenciaria para ocupar la Delegación Municipal.

Si su permanencia política terminara antes de lo previsto, deberá nuevamente definirse cuál será su situación dentro del Servicio Penitenciario.

No existen por el momento elementos que permitan afirmar qué destino tendría ni que exista una decisión tomada al respecto. Pero en medio de una interna que amenaza con modificar responsabilidades y posiciones dentro de la Unidad 19, la presencia de Prediger alrededor de este episodio adquiere inevitablemente otra dimensión.

Mientras tanto, el relato inicial de una “recaptura policial” quedó opacado por lo que terminó contando el propio vecino que encontró al prófugo.

Moreno Ceballos está nuevamente detenido.

Pero dentro de la Unidad 19 ahora comienza otra investigación: cómo logró escapar, quién tenía responsabilidades concretas, por qué la información salió tan rápidamente del distrito, qué papel tuvieron las primeras comunicaciones posteriores a la fuga y sobre quiénes intentará recaer finalmente el costo de uno de los episodios más delicados que atravesó el penal de Saavedra en los últimos tiempos.

La fuga terminó en Dufaur.

La interna dentro de la Unidad 19, en cambio, parece recién comenzar.