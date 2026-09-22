FUGA EN LA UNIDAD 19: EL LLAMADO A PREDIGER, UNA INTERNA PENITENCIARIA Y RESPONSABILIDADES QUE BUSCARÍAN BAJAR HACIA DOS JEFES

(Por Ciudad Noticias): La primera versión que comenzó a circular habló de una recaptura policial en cercanías de Dufaur. Sin embargo, el detenido fue encontrado por un vecino, quien habló con él y terminó trasladándolo personalmente hasta el destacamento local. Mientras tanto, dentro de la estructura penitenciaria crecen los interrogantes por el manejo de la fuga, las comunicaciones entre el director de la Unidad 19 y el delegado Sergio Prediger y una fuerte interna por las responsabilidades que podría dejar el episodio.
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