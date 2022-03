Fuertes declaraciones de Carmen Barbieri contra Jorge Rial

La conductora de Mañanísima apuntó contra el conductor y defendió a su compañero Pampito, luego del fuerte cruce por la separación de Romina Pereiro.

Ayer Jorge Rial, rompió el silencio y habló en Radio 10 sobre su separación, desmintió las versiones de terceros en discordia y aprovechó a enfrentar al periodista Sebastián Perello reconocido en el medio como «Pampito», quien es panelista de «Mañanísima» y «Momento D». Esta mañana, el periodista le respondió y a la interna se sumó Carmen Barbieri con fuertes acusaciones contra el ex Intrusos.

La polémica se generó luego de que Pampito compartiera información sobre la separación de Rial y Romina Pereiro y afirmara que el conductor estaría en un romance con una periodista de C5N. Ayer en su programa radial, Jorge apuntó: «Romina la está pasando mal por todo lo que se dice, porque nosotros tenemos todo claro, charlamos. Está todo bien, ahora cuando entra Pampito por ejemplo, doy nombre, que acosa, porque su laburo es acosar”.

Luego, el conductor lanzó: «Primero buscate un nombre, ¿no tenés nombre? No sé ni cómo te llamás». Las declaraciones de Rial provocaron el enojo de Pampito y otros colegas que salieron en su defensa. Esta mañana, mientras el panelista le respondía a Rial, Carmen Barbieri tomó partido y cuestionó el término «acosar» que utilizó Jorge.

«Parece ser que Jorge no está acostumbrado que hablen de su vida, él está acostumbrado a hablar pero no que hablen de él», pronunció la conductora de Mañanísima. Y luego recordó: «A mi Rial me hizo rajar de América, por decir que Canosa le ganaba a Intrusos. Rial terminó a los gritos», lanzó la conductora.

Luego Barbieri explicó: «Primero me cambiaron de estudio, después me mandaron a uno de La Plata, después me sacaron el camarín. Me pusieron muchos palos en la rueda (…) Rial lo hizo consciente. Me hizo despedir porque me metí con su rating».