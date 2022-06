Fuertes críticas a Nati Jota por su polémica expresión: “Yo no elijo a mi amiga más linda para ir a un lugar”

En las últimas horas y durante todo el fin de semana, el nombre de Nati Jota se mantuvo en tendencia a partir de la viralización de una polémica expresión sobre su actitud con sus amigas. La influencer fue muy criticada en redes al asegurar: “No elijo a mi amiga más linda para ir a un lugar”.

Su frase nació durante una conversación en el programa radial “Nadie dice nada” con Nico Occhiato cuando el conductor lanzó la consigna: “¿Qué decisiones tomaste que te hayas arrepentido?”. La charla derivó en las opiniones del resto de los integrantes de la mesa hasta que Florencia Jazmín Peña soltó: “Re puede pasar entre amigos, como por ejemplo… Somos dos amigas y ella es más linda no la etiqueto”.

En ese momento, la conductora confesó: “Yo la de no etiquetar a una amiga linda no la hice pero tal vez no elijo a mi amiga más linda para ir a un lugar que quiero”. Ante su expresión, Occhiato reaccionó sorprendido: “¡No no no!, mentira, mentira, mentiras. ¿Vos tenés que ir a un lugar, donde hay alguien que te gusta y decís ¿A ella no porque considero que es más linda que yo, entonces llevo a este bagre?”.

la periodista quiso explicar su idea: “Todos tenemos una amiga que es la perrota, que no solo está buenísima, diosa, potra, sino que es muy seductora, casi calienta pij*… a vos no te llevo. No quita que no sea tan amiga, sino que llegas a un lugar y sabes que el chabón va a gustar de ella”.

La respuesta de los usuarios al comentario de Nati Jota

A través de Twitter, el video se volvió viral y recibió el repudio de los usuarios. “Nati Jota dijo que todas las minas incluso ella siempre tratan de elegir a una amiga más fea para salir así le dan bola a ella y no a la amiga, y los comentarios afirmando eso me dejaron claro que está lleno de amistades de mierd* y todas minas envidiosas y resentidas. Una inseguridad enorme tenes que tener para ser tan forr*”, sostuvo @aldanapizzi en un hilo.

“Con lo que dijo la natijota confirmo que (a las mujeres) nos enseñaron a vernos como eternas rivales”, “Hay mas seguridad en Laferrere que en el autoestima de Nati Jota” y “La pelotudez atómica que dijo Nati Jota que si una amiga es muy linda prefiere no invitarla a salir con ella porque siente competencia. Qué te pasa hermanaaaaa”, fueron algunas de las manifestaciones de los usuarios.