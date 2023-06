Fuerte descargo de Morena Rial, tras ser acusada de robar cuando fue como invitada a “LAM”

Cuando ya comenzaba a circular la fuerte versión, lo contó Angel de Brito en la radio: “El martes a la noche hicimos un programa normal, el miércoles nos escribe Marcela Feudale que no tenía débito en la tarjeta. Llama al banco, averigua, no estaban sus 90000 pesos, revisa su cartera y le faltaban $10000 en efectivo. No había salido más que a LAM“.

Luego agregó: “Cuando averiguamos con las otras chicas, Estefi Berardi nos dijo que no le faltaban más que $ 2000 pesos pero que le revisaron toda la cartera y a Mónica Farro le habían agarrado una de sus tarjetas y le habían hecho compras por $ 150000 por Mercado Pago”.

Y finalizó diciendo que “es un episodio que no es común, que te roben en un camarín de un canal, a mí no me pasó nunca. Ese día no había mucha gente, vinieron Luisa Albinoni que entró directo al estudio y Morena Rial había estado en ese camarín, pero no la podemos acusar, las cámaras de seguridad están en los pasillos”.

Ahora, More estalló de bronca contra quienes la acusan de ser la ladrona de las tarjetas en LAM. Tras haber sido señalada como la autora material del robo a las angelitas en LAM, la hija de Jorge fue al hueso con su declaración.

En las últimas horas, se conoció un audio de la hija de la joven en el cual explica qué fue lo que pasó esa noche en la que visitó el programa conducido por Ángel de Brito. Harta de las acusaciones, lanzó, entre otras cosas: “Que le use la tarjeta a mi papá no significa que se la robe a alguien”.

Las primeras palabras de la mediática para ponerle un freno a las acusaciones en su contra fueron: “Es una locura que me acusen sin pruebas. Me ponen a mí como si yo hubiera tocado algo… Que me escriban las que les faltó algo”, lanzó haciendo mención a las personas a las que les faltaron pertenencias y plata. Y agregó: “Me parece una falta total de respeto hacia mi persona”.