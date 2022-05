“Fue un fracaso, nos quedamos esperando en casa, pararon todo un país y ahora el censo va a seguir una semana más”.

(Por Ciudad Noticias): El conductor del programa radial “Punto de Referencia”, mostró su descontento por lo que fue durante el miércoles, el Censo 2022.

Es que según contó en el inicio de su programa, no pasaron a censarlo.

“Somos un país inviable, uno a veces trata de buscar una mínima luz de esperanza de poder salir adelante, pero la verdad, vamos de mal en peor”, comenzó diciendo el director de LA ZERO FM.

“Ayer me tuve que bancar estar todo el día encerrado, esperando que pasaran a censarme, lo hicieron a lado de mi domicilio, pero no en el mío. Ahora yo digo, nos quedamos esperando en casa, pararon todo un país y ahora desde el gobierno, aseguraron que estarán censando durante seis días más. Esto es un disparate, una tomada de pelo. Desde el vamos, podrían haberlo hecho el domingo y no a mitad de semana”.

En otro tramo de su editorial, apuntó contra quienes pedían empatía con quienes estuvieron censando.

“Leí a una ex concejal anoche, que decía, palabras más, palabras menos, que…, recordemos que las personas que estaban haciendo el censo, en vez de quedarse calentitos en sus casas, se esforzaron y además, pedía ser respetuosos en los comentarios.

La verdad que eso que publicó esta señora, me parece muy contradictorio, porque yo quisiera saber si ella se puso en el lugar de quienes perdieron el día de trabajo y que no fueron censados. ¿Quién respeta a esa gente?. Los que fueron parte del censo al menos, cobraran 6 mil pesos, fueron a los lugares que se les antojó y te hacían solo tres o cuatro preguntas”, lanzó el periodista Pablo Peralta en su programa de ésta mañana.

Para cerrar, adujo: “Mire como seremos de inviables, que no somos capas de poder contarnos, esto ya es caer muy bajo”.