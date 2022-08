Fue semifinalista de “Bake Off”, da clases de pastelería y lanzó una marca de corpiños para “tetonas”

La nueva marca de Agustina Guz, de Bake Off Foto: Instagram/agustinaguz.ok

Su línea incluye modelos de trajes de baño y corpiños básicos en tonos blancos y negros y próximamente tops deportivos. Los productos van desde los 2800 pesos hasta los 5400, se puede abonar en cuotas y hay diferentes promociones y envíos a todo el país.

CÓMO SURGIÓ LA IDEA DEL EMPRENDIMIENTO

Luego de lucirse con sus pasteles, la exparticipante de “Bake Off” apuntó a nuevos horizontes y lanzó su emprendimiento de ropa interior femenina. La idea está por cumplir un año y nació a partir de mandar a diseñar una bikini para ella ya que en el mercado tradicional no conseguía modelos cómodos para su cuerpo.

“En octubre del año pasado me fui de vacaciones y como nunca consigo mallas me mandé a hacer dos para mí a una chica que es emprendedora. Y desde mis historias de Instagram me empezaron a preguntar ‘¿de dónde sacaste la malla?’, recordó Agustina Guz en comunicación con Vía País. Fue cuando decidió enviar a hacer más modelos como el suyo.

Al principio pensó que la producción sería de una tanda pequeña, pero se sorprendió con los resultados: “Pensé que iba a hacer unas 80 mallas, pero terminé haciendo 400″. Fue cuando se dio cuenta de que tenía un gran negocio por explotar. “Vi que hay un mercado que está insatisfecho con lo que se consigue y me centré en desarrollar las especificaciones que necesita alguien con mucho busto”, reconoció.

“No es lo mismo hacer algo simplemente más grande, sino que hay que tener en cuenta un montón de otros factores para que el producto funcione”, remarcó Agus sobre su experiencia en el mundo textil.

QUIÉN ES AGUSTINA GUZ DE “BAKE OFF”

Ingresó al certamen con 31 años y logró posicionarse en el podio de una de las mejores pasteleras amateurs de la Argentina gracias a llegar a la semifinal junto a Damián Pier Basile -de quien se volvió muy amiga- y Samanta Casais, quien fue descalificada por tener experiencia profesional en la pastelería.

Una de las mejores preparaciones de Agustina Guz para Bake Off Foto: Instagram/agustinaguz.ok

Su otra pasión es la coctelería y se desarrolla como bartender y sommelier. En su perfil de Instagram sumó una comunidad activa de más de 440 mil seguidores y también en Twitter, donde reúne a cerca de 70 mil usuarios. Ahora se dedica a subir videos con recetas dulces y da clases de pastelería junto a Damián, quien se coronó campeón del programa en el 2020.