Francesca, la hermosa santafesina que eleva la temperatura con su beboteo en Instagram

(Por Ciudad Noticias): Fin de semana frio en gran parte del país y que mejor que elevar la temperatura con ésta verdadera diosa santafesina. Se llama Francesca Becerra, tiene 21 años y se sometió a las preguntas de nuestro segmento “Chica de la Semana”.

*Francesca, de dónde sos, que edad tenes y bajo qué signo naciste.

-Soy de Sancty Spiritu, provincia de Santa Fe, tengo 21 años y nací el 28 de mayo bajo el signo Géminis.

*Cómo definirías tu personalidad.

-Me considero muy simpática, divertida, sociable, pero muy reservada en algunas cosas.

*Vimos que jugas mucho con tu rostro en las redes. ¿Consideras que es algo de lo que más te elogian?

-Me encanta y creo que sí, que mi cara es muy elogiada, al menos creo eso.

*¿Qué parte de tu cuerpo te gusta más y cual se lleva todos los likes en Instagram?

-La cara o el cuerpo completo en varias ocasiónenos

*Cómo se conquista a una mujer tan linda como vos.

-Desde un principio siendo sincero ante todo.

*Cuál es el prototipo de hombres que te vuela la cabeza.

-Seductores, que le encanten experimentar cosas nuevas donde sea, ja,ja.

*¿De novia o soltera?

-Soltera-

*Lugar más loco donde hayas hecho el amor en lo que va del 2023.

-En la plaza, ja,ja.

*Un famoso al que jamás le dirías un no.

-A Michele Morrone.

*¿Qué te atrajo de ser nuestra «Chica de la Semana»?

-Porque me gusta mostrar el cuerpo, me encanta que me miren.

*Una fantasía que hayas cumplido y otra que te gustaría concretar.

-Ya cumplí en probar todos tipos de juguetes sexuales y creo que no tengo otra fantasía más loca de las que ya hice.

*Pasó la semana de la dulzura…¿te endulzaron demasiado o vienen algo flojitos los hombres?

-Demasiados flojos, no obtuve ni un regalo.

*Qué garpa más, ¿el chico que te encara por redes como sucede desde hace unos años o aquel que lo hace de manera espontánea en una salida al boliche?

-El que lo hace de manera espontánea, no me gustan las vueltas.

*Un tema musical.

-Me gusta mucho el Reggae

*Una comida.

-Fideos caseros con tuco.

*Una película.

-365 Días.

*¿Qué te gustaría contar en el cierre de la nota para que nuestros lectores conozcan más de vos.

-Me encanta seducir mucho, tal donde la persona no aguante más y soy muy sumisa si me lo piden. Por otro lado si me las hacen me las pagan, ja,ja.

*¿Cómo te sentiste en la entrevista?

-Genial, ¡me encanto!

*¿Prometes para el próximo verano sorprendernos con una nueva entrevista y posteos para que los seguidores te llenen de corazones?

-Sí, vamos por mucho más.

Gracias por tu buena onda!!!

Como pudieron observar en la entrevista, Francesca a su corta edad, se mostró extrovertida, segura de lo que quiere, que no anda con vueltas y que se adapta a todo si es que hay química.

Por lo pronto, acá te dejamos sus fotos más ardientes y su Instagram para que puedas seguirla y darles muchos corazones rojos.- https://www.instagram.com/fran_becerraa/