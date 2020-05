Fotografía en tiempos de cuarentena, con (PH) Alejandro Alonso.

Rocío Lombardi, de (Ciudad Noticias), dialogó telefónicamente con el –Fotógrafo Profesional Alejandro Alonso- que en cuarentena descubrió una salida para poder seguir creando y que lo llevó a fotografiar modelos de todo el mundo a través de la plataforma de videollamada Zoom.

“A partir de un viaje que tenía planificado para mediados de Abril a Los Ángeles, (cabe aclarar que el fotógrafo su último trabajo está ligado a esa ciudad), y por motivos de lo que sucede hoy en el mundo con el COVID-19, me puse a investigar, y así mismo varios colegas me han hablado de lo mismo y me dije porque no… leí mucho y llegue a un fotógrafo italiano que es un genio y de ahí surgió la idea inicialmente.

Comencé capturando imágenes desde la plataforma con seres cercanos a mí y convoque a varias modelos a que se sumen a este desafío y algunas han aceptado y otras no – explicó el creativo.

“A través de una videollamada en Zoom, conozco a la persona del otro lado, cómo está viviendo. Es muy impresionante lo que te cuentan y entro en su intimidad… Como la mayoría de mis obras están relacionadas con la mujer, su cuerpo, y demás, trato de que “Desde Adentro” como así di en llamar este proyecto nos acerque más aun con la modelo en su cotidianidad, dándole un poco de creatividad a lo que podemos hacer con las limitaciones que hoy tenemos.

Le pido a la modelo que use su cámara frontal y que mire a la pantalla, no al móvil, dándole alguna que otra indicación. Es un desafío, porque es importante que no miren a la cámara. Otro aspecto importante es la luz suelo, hacerlo por la mañana y tal vez el atardecer y que preferentemente estén cerca de una ventana o balcón para utilizar esa fuente lumínica.

No probé con luz artificial todavía, pero de seguir así lo vamos a intentar”.

Alejandro también nos contó de sus proyectos además poder adentrarnos en el uso de telefonía móvil.

Hoy Hay una fuerte orientación hacia el uso creativo del celular como cámara de fotos (que de hecho lo es y de muy buena calidad) y también tiene un costado más técnico donde se trabaja con las resoluciones técnicas y el mejoramiento de los conocimientos para realizar imágenes.

“Mi móvil es una extensión más como lo es mi cámara con la cual trabajo. Pero hoy estoy más cerca del primero” – agregó riéndose –.

El teletrabajo y la creatividad están a la orden del día, y también en aquellos sectores en los que era casi impensable.

Aquí les dejamos unas imágenes del autor para que disfruten