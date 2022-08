Florencia Peña reapareció en Instagram: cuenta nueva y un mensaje para quiénes la denunciaron

Florencia Peña volvió a las redes luego de estar un mes sin actividad luego de ser censurada por Instagram. La conductora se abrió un nuevo perfil y reapareció con un picante mensaje para quiénes la denunciaron y a los creadores de dicha aplicación.

Esta mañana, la conductora de América TV grabó su descargo y lo compartió en su nuevo perfil: “Hola, si estás acá es porque ya me estás siguiendo o porque son curiosos o curiosas, o están esperando para denunciarme. Bienvenidos/as a mi nuevo Instagram, desde hace casi un mes me cerraron la cuenta, parece ser que definitivamente y la verdad no sé por qué, nadie sabe por qué, la gente que me pregunta tampoco entiende por qué y la verdad es que no hay ninguna respuesta. Supuestamente es por alguna foto sexy o un par de fotos que infringen las convivencias en esta hermosa comunidad, pero eso no es verdad porque esas mismas fotos por las cuales me levantaron la cuenta, las tienen las cuentas de mis fans dentro de Instagram. Osea, las mías en mi cuenta infringen, pero en las cuentas de mis fans no”.

Por otro lado, Flor Peña apuntó contra quienes también comparten fotos al borde de la censura:“Justamente al día siguiente de que me cerraron la cuenta, JLO apareció con un desnudo impecable y todo el mundo alabó su foto y ni quiero contarles la cantidad de fotos cuasi pornográfica que hay pero las fotos sexies, que a estas alturas son casi infantiles, son las que molestan (….) Instagram no me dio una respuesta, pero después de hablar con amigos me dijeron que Estados Unidos había tomado la resolución de no devolvérmela”.

Finalmente, la actriz lamentó la pérdida de su perfil: “Seis millones de seguidores tenía mi cuenta, ocho años de comunicación directa, desde el nacimiento de mi último hijo, mis viajes, toda mi vida pública y algunas privadas, mi bitácora de vida, todas mis experiencias quedaron y hoy nadie me dio ninguna respuesta de por qué no puedo seguir teniendo @flor_d_p. Les propongo un nuevo comienzo, porque ya me lo propuse a mí, acá estoy de nuevo nos vamos a divertir y seguramente alguna que otra foto sexy porque esta soy, una mujer libre y me la recontra banco, y ojalá que esto le sirva de inspiración para muchas mujeres, que se sientan siempre así, las p…amas de sus vidas, y así soy, yo me siento la p….de la mía. A partir de ahora @soyflorpe recargada”.