Florencia Peña habló sobre la causa de apuestas ilegales: “Parecía un trabajo normal”

Varios famosos fueron citados a declarar en una causa por apuestas ilegales que promocionaron en sus redes sociales. Entre ellos se encuentra Florencia Peña, que también fue convocada para dar explicaciones.

“Tengo que ir a declarar. Un horror eso. Yo tengo un booker que me consigue trabajos, algunos los acepto y otros no. Este parecía un trabajo normal, llegó a través de una agencia. Mi booker me comentó que eran dos historias para promocionar, le di el visto bueno y resultó que era clandestino”, aseguró la actriz a LAM.

Según afirmó la conductora del Cantando 2024, no estaba al tanto de que eran ilegales los sitios que promocionó: “Obviamente, dejé de hacerlo. Primero, por una cuestión ética, y segundo, porque después de esto salió a la luz que el 80% del juego en Argentina es ilegal, y yo no lo sabía”.

“Me asombró la impunidad”

“La verdad, me asombró la impunidad. Somos muchos los que estamos involucrados y, de alguna manera, nos engañaron. Que tengan la impunidad de visibilizar algo clandestino es increíble”, se quejó la actriz.

“Presenté los chats, se suponía que era algo legal. Me llamaron a declarar para saber cómo me llegó este trabajo. Lo gestionó una agencia, así que no sé quién estaba detrás de la contratación”, detalló Florencia.

Los otros famosos implicados son: Elián Valenzuela (L-Gante); Traniela Campolieto; Juliana Scaglione, Florencia Vigna; Morena Rial; Romina Uhrig; Williams López; Agostina Spinelli; Federico Farías; Emmanuel Vich; Camila Lattanzio; Mathias Nicolás Vasile; Marito Laurens; Joaquín López y Alma Berezowski. (NA)