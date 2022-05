Florencia Peña arrancó su nuevo programa y recibió críticas feroces en redes

Por qué el programa de Florencia Peña se llama La Puta Ama

La Puta Ama empezó apenas pasadas las 22 horas. En la apertura, Florencia Peña se refirió al nombre del programa y se quejó por el pip a la hora de tapar la palabra put*. «No me metan pip porque es el nombre del programa, chicos. Treinta segundos hace que estoy acá y ya me están metiendo pip», arrancó.

«Si se van a poner pacatos, la verdad, yo la pacatería me la paso por el asterisco. Y si a alguien le parece ofensivo el programa, si no le gusta o no le entretiene o no lo entiende hay 850 millones de canales en este momento, plataformas, está YouTube para que se vayan a ver», lanzó mirando a cámara. «No, pará… me están diciendo que se está yendo la gente. Chicos, no sean tan literales. Quédense, denme una oportunidad que recién empezamos», agregó.

Luego, siguiendo con la línea de los guionistas, habló sobre qué tipo de programa es, explicó: «Es un Late Night pegado con cinta sketch». También recordó el juego de palabras que se barajaron para el título del ciclo: «Puta», «Peña» y «Florencia».

Más seria, Florencia agradeció al canal por dejarla jugar con el humor, los prejuicios y la transgresión. «Esa cabeza y esa libertad con está teniendo yo la agradezco. Las mujeres en el humor, sobre todo en canales abiertos, no tenemos tanto lugar. Tenemos una banda liderada por mujeres. Es un placer que me den esta oportunidad en un momento en el que no podemos reírnos de nada, asique nosotros nos vamos a reír de todos», sentenció Peña.

El musical

Tras atravesar la presentación del programa, Florencia Peña fue protagonista de musical con un fuerte mensaje para los que puedan llegar a criticarla a ella y al ciclo.

«Vengo a divertirte un buen rato, soy la reina del polihumor. Ojalá encontremos el formato… O si no que vuelva Jey Mammón», empieza la canción que acompaña a las figuras vestidas como si estuvieran en una revista.

«Voy a darte entrevistas al hueso. Voy a darte polihumor hasta el exceso. Por eso… Si no te gusta… Mamá… Me lá. Mamá… Me lá. Mamá… Me la banco igual», cerró Peña su mensaje directo para los haters.

El polémico sketch

La incomodidad total llegó con el primer sketch que la conductora protagonizó con Diego Ramos, y al que después se le unieron el Chino D’Angelo y Dan Breitman.

El sketch (y los dos que le siguieron también) se convirtió en un infructuoso licuado entre Rompeportones, VideoMatch, Peligro Sin Codificar, Magazine For Fai, Juana y sus hermanas, Todo x 2 pesos, Cha cha cha y Peter Capusotto, con gags obvios, fáciles y chabacanos de intérpretes que juegan a la transgresión en el 2022.

Los comentarios

«Hace mucho mucho tiempo no sentía tanta vergüenza ajena. Lo lograste Florencia Peña».

«Diego Ramos después de ver los comentarios del programa de hoy, se debe estar por pegar en tiro en los, entre Rial y Florencia Peña chocaron dos “ferraris'».

«Florencia Peña se cree revolucionaria por decir ‘puta’ cada cinco segundos #lpa».

«Como atrasa Florencia Peña con los chistes estúpidos de pepinos y boludeces por el estilo. Eso pasó en la secundaria».

«Lo peor de todo fue el chiste de Jorge Corona, que fue hecho hasta el hartazgo en marzo de 2020. La cuidan más a Florencia Peña en las producciones que hace desnuda», fueron algunos de los comentarios sobre el programa y el sketch.

Fuente: Exitoina