Florencia Mandracho y los/as famosos que llevaría a su cama y el sueño de llegar al cine XXX

(Por Ciudad Noticias): Febrero ha tenido bajas temperaturas y muchas lluvias, pero a partir de que ingreses a esta nota, volverás a sentir una especie de ola de calor como la que nos agobió a todos a mediados de enero.

Y no es para menos porque nuestra (Chica de la Semana) de hoy, parece no tener límites y de ser una buena maestra en el sexo. Sueña por llegar a la industria del porno con las grandes productoras y si bien hay cosas que aún no ha practicado en el sexo, tiene muy en claro que ahí no deberá especular y acepar todo lo que le propongan por una suculenta suma de dólares.

NOTA PICANTE CON FLORENCIA MANDRACHO:

*DE DÓMDE SOS, BAJO QUE SIGNO NACISTE Y A QUE TE DEDICAS.

-Soy de Montevideo, Uruguay. Nací el 6 de junio bajo el signo de Géminis.

“En estos momentos aspiro a entrar a una buena productora de cine de adultos, mientras tanto estoy intentando abrirme el famoso onlyfans”.

*¿CÓMO COMENZASTE EL AÑO DESDE LO SENTIMENTAL? -¿Hay que ser sincera?, Ja,ja… la verdad que muy mal, pero claramente siempre pienso que todo pasa por algo y que buenas cosas están por llegar.

*¿PROYECTOS QUE TE GUSTARÍAN CONCRETAR EN ÉSTE 2022?

-Como dije anteriormente, el mayor proyecto que me gustaría concretar es entrar en una buena productora, hacer lo que me gusta, campañas de fotos y videos, hacer cine de adultos y ser feliz con eso, cómo me gusta ser. Poder independizarme y tener mí casa, mi auto.

*¿SOS DE LAS MUJERES QUE SI LE GUSTA UN CHICO ESPERA QUE TE ENCAREN O SOS DE IR PARA ADELANTE VOS MISMA?

-Depende de cómo sea el chico… Pero generalmente soy de ir para adelante si veo que él no encara.

*¿TANGA, CULOTE O HILO DENTAL?

-Tanga, siempre, aunque el hilo dental no me desagrada, pero no soy mucho de usar.

*HAY MUCHAS MUJERES QUE DICEN DARSE CUENTA SI UN HOMBRE ES BIEN DOTADO…EN TU CASO,¿COMO LO DETECTAS?

-La verdad que no soy de fijarme mucho en eso, al contrario de muchas mujeres no me gustan los hombres bien dotados, ja,ja, prefiero más el tamaño normal. No sabría detectar, a no ser que tenga un pantalón o algo apretado.

*¿FANTASEAS ESTAR CON UN MORENO QUE VENGA MUY BIEN DE TAMAÑO?

Mmmm, no, nunca estuve con un moreno que viniese con un buen tamaño, como dije anteriormente no es de mi preferencia.

*¿CON CUANTOS HOMBRES TENDRIAS SEXO AL MISMO TIEMPO?

-Me gusta estar con un hombre solo y dedicarme 100% a él, una vez probé trío con dos hombres y no me gustó, prefiero que hayan otras mujeres en vez de más hombres. Pero sé que en la industria donde me quiero meter hay de todo.

*¿TRAGAR O ESCUPIR?

-Depende cómo y con quien. Me encanta que me la tiren en las lolas o en la carita, ya lo de tragar tengo que estar en confianza y si no tiene buena alimentación es algo desagradable el sabor.

*¿COLECTORA SI, COLECTORA NO?

-Nunca la entregué y nunca dejé que me la tocaran, pero bueno, siempre hay una primera vez para todo dicen, no es algo que me atraiga pero sé que en el trabajo que quiero estar es algo que tengo que hacer.

*A QUE FAMOSA Y FAMOSO DE ARGENTINA TE LLEVARIAS A LA CAMA.

– Uf, larga la lista, pero algunos serían Mario Guerci, Paulo Dybala, Benjamín Vicuña, Rodrigo Guirao Díaz, Lali, Jimena Barón, Ángela Torres, Luisana Lopilato… fua, me arme tremendo combo.

*¿CUANTAS VECES A LA SEMANA TENES QUE TENER SEXO?

-Que pregunta difícil, en lo que viene del año he tenido muy poco sexo, 2 veces contadas, (una vergüenza). Pero si tuviera pareja sería todos los días. Soy muy adicta y no puedo quedarme quieta si tengo un hombre al lado. Pero estando sola se me hace difícil porque no soy mucho de salir de mi casa por el tema del virus, prefiero cuidarme.

*EN LO QUE VA DE 2022, LUGAR MAS LOCO DONDE LO HICISTE.

-Ojalá pudiera decir en un parque, en una playa, en una parada, en un parque de diversiones o un estacionamiento. Me excita mucho el tema de hacerlo en lugares donde alguien pueda llegar a verte, es mucha la adrenalina que provoca, pero no, lo que va del año fue muy precoz lamentablemente.

*¿ALGUN FAMOSO PASÓ POR TI VIDA?…¿TE ESCRIBEN MUCHOS?

-Si paso alguno sí. Y uno de ellos me flecho por completo y hasta el día de hoy lo escucho cantar y me derrito.

Escribirme no mucho porque hace poco tengo Instagram, estuve años desaparecidos de las redes, y estoy con el tema de mi cirugía y de más y no miro tanto los msjs.

*¿ES VERDAD QUE TE GUSTARÍA INGRESAR AL MUNDO DEL CINE PARA ADULTOS?

Sí, me encantaría. Mi sueño sería entrar en Brazzers y conocer a Brandi Love.

*¿QUE TE GUSTARÍA AGREGAR PARA CERRAR LA NOTA?

-Pues no mucho… agradecer totalmente por la buena onda y por darme el lugar de poder hacer esta nota, fue un placer para mí… y la próxima esperaré preguntas más picantes.