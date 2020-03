Florencia Kirchner usó su cuenta de Instagram para recordar sus días de internación y además reflexionó sobre eso.

Florencia Kirchner abrió su cuenta de Instagram y es una gran amante de la red social, ya que realiza varias publicaciones. Utiliza ese medio para volcar sus reflexiones muchas veces ligadas con algún momento de su vida o un libro que le haya significado mucho durante su tiempo en Cuba.

En esta oportunidad compartió varias fotos en donde la intención era que se ve que el libro “El Diario de Virginia Wolf”. Estas fotos vienen acompañadas de una gran reflexión de la hija de la vice Presidenta.

En el texto que escribió recuerda la etapa en la que estuvo en la clínica. Similitud con ella que también estuvo internada durante un tiempo. No se sabe aún sobre el estado de salud de la hija de Cristina Fernández de Kirchner.

Florencia Kirchner escribió: “Está bien mostrar tu pareja, tus hijxs, el cuerpo de gimnasio, la ropa, la plata, la fiesta, el trucho reviente, pero ante enfermedades psíquicas, y el dolor: que exista una nueva boca cerrada. No me da vergüenza, ni tampoco es desahogo. Es usar la palabra para otrxs, y también para mí. Abro la boca y se me revela sola. Me quiero tocar las manos y se me adelantan en movimiento. Cuando salí, arranqué de las matas y llené las páginas de hojas verdes.”

La enfermedad de Florencia Kirchner

Sobre lo que padece, Florencia Kirchner compartió una foto tomada en abril de 2016 en donde se refirió duramente a la gestión del ex Presidente Mauricio Macri. Escribió: “Me enfermaron, sí, pero jamás lograron que odiara mi nombre”.