Florencia de la V aseguró en una entrevista que está considerando aceptar un puesto político en el Congreso

Florencia de la V fue entrevistada durante la tarde del martes 21 de julio por el programa E! Pop Talks y le confirmo a Barbie Simmons, la conductora, que le fueron ofrecidos cargos políticos pero que decidió no aceptarlos.

Sin embargo, aseguró que ”hoy lo aceptaría” dado que siente que ”hacen falta más personas en el Congreso que piensen por las minorías” ya que las que hay actualmente ”no son suficientes”.

”Es impresionante que todavía tengamos personas con pensamientos tan nefastos en el Congreso, son antiderechos. No tiene que ver con pensar diferente sino con negarle derechos a las personas”, indicó respecto a los miembros del Congreso en la actualidad.

”¿Hoy somos todos iguales ante la ley? No, no somos. La Constitución dice que todos tenemos que tener los mismos derechso y les quiero informar a todos que eso no suecede, no somos todos iguales ante la ley”, sentenció Florencia de la V.

Además, señaló que su decisión vino de haber repasado lo que fue la votación para sancionar la ley de matrimonio igualitario y los dichos que en ese momento se usaron como fundamento.

En ese sentido, Florencia de la V siempre ha sido una persona muy comprometida en todo lo que refiere a reclamos del colectivo LGBT y siempre fue solicitada por las distintas agrupaciones para que los represente políticamente.