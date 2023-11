Flor Vigna y Lourdes Sánchez se dijeron de todo en la previa del Bailando

Luego de que Flor Vigna dijera que Lourdes Sánchez tuvo “muchos affaires”, y que había “tiroteado” a su novio Luciano Castro, se desató un verdadero escándalo. Tras estas fuertes palabras, las dos coincidieron en el pasillo del «Bailando» frente a una cámara de «LAM», que registró el momento justo en el que se dijeron de todo.

A modo de introducción, el periodista le contó a Flor Vigna que su compañera de reality estaba enojada con ella porque “se había metido con su familia”. Al escucharlo, la cantante miró a Lourdes y le dijo: “No, no. Vos te metiste conmigo como tres veces, yo traté de no meterme nunca y nunca hablé de tu familia, pero dejémoslo así, no quiere hablar pobrecita”.

Ante la cara de fastidio de la correntina, la cantante la invitó a charlar juntas en privado, pero Sánchez se negó. Entonces la novia de Luciano Castro redobló la apuesta.

Le dijo que antes del «Bailando» la había metido en problemas por haberla acusado de robarle al bailarín, y que buscó la discordia con ella muchas veces.

Flor Vigna. Lourdes Sánchez. (Fuente: Instagram).

Sin entender, Lourdes arremetió: “¿Te metí en un quilombo? Creo que tenés un problema de comprensión. Yo nunca te nombré. Dejá de mentir y sacate la careta”, dijo filosa.

Mientras Flor Vigna intentaba acercarse y darle la mano para consensuar, la modelo se molestó y la rechazó. Por eso, la actriz le remarcó que era conocida por atacar a las mujeres del Bailando, y por sus peleas y discusiones con todo el mundo.

Flor Vigna. Lourdes Sánchez. (Fuente: América).

Como era de esperarse, Lourdes no se quedó atrás: “Vos sos conocida por ser mala compañera. Y si yo me metí con otras mujeres fue para defenderme, no me metí en sus parejas ni nada. Vos tuviste quilombo con Laurita (Fernández) por Nicolás Cabré, tuviste quilombo con Paula por Pedro Alfonso, por Agustín Casanova”, apuntó sin filtros.

La discusión se hizo tan intensa que ambas abandonaron el móvil y siguieron la pelea en uno de los camarines del estudio, al que nadie más pudo entrar.

La frase que desató el escándalo

Todo comenzó luego que la correntina contara que, con su pareja, Pablo Chato Prada, contemplaban la idea de incorporar una tercera persona a su relación. Reveló que para su marido Pampita era la elegida y que para ella Luciano Castro.

Luciano Castro. Flor Vigna. Lourdes Sánchez. (Fuente: Instagram).

Ante esta revelación, le preguntaron a Flor Vigna si tenía “permitidos” con Castro. Contestó que no habían hablado del tema y se refirió a los dichos de la bailarina. “Me dijo que antes de la pandemia Lourdes ya lo estaba tiroteando. Me dijeron que tuvo muchos affaires, que estuvo con mucha gente. Me contó muchas de las personas con las que habría estado”, aseguró y desató el escándalo.