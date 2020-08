Flor Vigna no anduvo con rodeos y habló sobre su relación con Nico Occhiato: “Nos acompañamos”

La actriz dio la cara después de que se filtraran imágenes de Nico Occhiato saliendo de su departamento.

Flor Vigna no se escondió. Después de que se filtraran imágenes de Nico Occhiato saliendo de su departamento, la actriz dio la cara y blanqueó la relación que mantiene ahora con el conductor.

“Vi que por muchos lados pusieron reconciliación, pero no estamos juntos. No somos pareja. Sí nos queremos muchísimo, nos hablamos y todo. Nos acompañamos mucho cada vez que el otro está pasando por un momento difícil y es como que se volvió una relación muy amistosa pero no estamos en pareja”, le contó Flor a la Revista Pronto.

Flor Vigna (Foto/Instagram).

“Quizás en el futuro se dé o quizás no, no lo sé. Ahora estamos solos y cada uno puede hacer su vida. Esa es la realidad. Nos acompañamos, estamos para el otro, nos queremos pero no somos pareja. Hoy estamos mucho más cerca de un vínculo de amistad que de pareja”, agregó Vigna.

Desorden

Todas las personas han atravesado diferentes estados en esta cuarentena. Y Flor Vigna no es la excepción. La actriz mostró su faceta más caótica y la compartió con sus seguidores a través de las stories de su perfil de Instagram.

“No entiendo cómo carajo desordeno todo tan fácil. Si vivo yo sola. Pareciera que vivo con 82 pibes. Cuando tenga hijos…qué caos, Dios mío”, comentó Vigna al tiempo que hacía un recorrido por su loft.

“Cuando te hacés la boluda con vos misma porque tenés que ordenar toda la casa”, escribió Flor Vigna mientras mostraba el desorden en la cocina, donde había platos, vinos, cremas, cartera y ropa por todo el ambiente.

De manera divertida, Flor también se refirió al caos en su pelo con un peinado que no era tal. Eso sí, nunca abandonó su sensualidad, ya que todo el recorrido lo hizo en lencería. “Siento que tengo problemas de convivencia conmigo misma”, concluyó la actriz.

A los pocos minutos, Flor Vigna posteó un video en el que comienza con la ardua tarea de la limpieza y lo hace con toda su onda: música y baile.