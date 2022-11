Flor Vigna mostró imágenes de su cara hinchada y preocupó a sus seguidores

Desde hace varios meses Flor Vigna está trabajando sin parar en su proyecto musical. La artista comparte en sus redes sociales los detalles de las nuevas canciones que se vienen y los looks que va a lucir para cada show. Sin embargo, parece que esta vez la ansiedad le jugó una mala pasada. En las últimas horas, la influencer contó en sus historias de Instagram que amaneció con la cara hinchada por completo. «Les voy a mostrar algo tragicómico. No sé si es estrés o una alergia a no sé qué cadorcha», dijo al verse frente al espejo. En otra de sus publicaciones, la bailarina llevó tranquilidad a sus seguidores y afirmó que se estaba bajando la hinchazón, aunque su cara seguía rara con el paso de las horas. Incluso, su pareja Luciano Castro bromeó con que tenía «cara de boxeadora» y ella insistió con que parecía botoxeada. Más tarde, la joven se grabó desde el consultorio de una médica y detalló que fue a visitarla para que le de un tratamiento para mejorar.