Flor Vigna habló de su intimidad sexual y por qué se soltó a los 25.

Florencia Vigna está viviendo su mejor momento, se encuentra trabajando en su carrera musical, se lanzó como conductora de Telefé y anoche, en diálogo con Germán Paoloski habló de su intimidad con Luciano Castro y sorprendió con algunas anécdotas. Entre otras cosas, se le consultó sobre su frase sobre la conexión sexual que tuvo con el actor y explicó: “Conté que a mis 25 años dejé una postura media tímida que tenía en el sexo porque yo era muy tímida y me perdía muchas cosas por ser tan prejuiciosas y comencé a soltarme más. A Lucho lo conocí a mis 27. Tenía mucho tabú al sexo y me empecé a soltar a mis 25”, explicó Vigna. Al momento del ping-pong, la bailarina esquivó la respuesta de cuál es su posición sexual frecuente: “Me la guardo para mí”, sostuvo y continuó respondiendo el cuestionario. Entre sus anécdotas, Vigna, explicó por qué todas las noches lleva seis litros de agua cuando se va a dormir: “Sí, pasa eso y es mi culpa. Yo primero guardo todas las botellas de vino y cervezas que están en mi casa y las relleno con agua del filtro porque no quiero gastar en agua. Tomo mucha agua y, por ende, meo mucho también”. Por otro lado, habló de cómo se siente trabajar con su ex pareja, Nicolás Occhiato, con quien comparte la conducción de “El último pasajero” : “Estamos haciendo muy equipo y estoy muy orgullosa de nuestra evolución, porque juntos vivimos muchas cosas, lo quiero mucho y nos llegó esta gran oportunidad”.