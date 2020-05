Flor Vigna contó que su próximo sueño laboral es el de hacer cine

Flor Vigna en medio de esta cuarentena fue entrevistada mediante videollamada por el famoso programa radial “Últimos Cartuchos”, que conducen Martín Garabal y Migue Granados.

La actriz habló de sus proyectos laborales e hizo fuertes declaraciones. “La bailarina ya la solté. Tiene mucha presión, hay como un sistema de la cabeza de que siempre le falta. Está buenísimo, pero llega un momento que terminas agotado de ‘ser empleado’”, comenzó explicando.

La ex “Combate” sueña con el mundo del cine y no lo esconde: “Me paro sobre una postura que intento ser responsable y no víctima de nada. Por ejemplo, mencionaban sobre la participación en el cine: me encantaría”.

La bailarina sabe que va a costarle sacarse el mote que le dejó el certamen: “Pero yo vengo de estar en el ‘Bailando’. La verdad es que es una construcción que disfruté mucho. Tengo que pagar el costo y entender que, por un momento, no soy una elección pura para el cine”.

“Muchas veces me preguntan qué proyectos tengo y yo pienso en que tengo muchas ganas de actuar. Ya no puedo más de ver cosas en ‘Netflix’, porque me muero de ganas de estar ahí”, aseveró Flor.

“Me gusta la cámara, me gusta editar, hay algo ahí a lo que quiero volver. Pero entiendo que esto tiene que ver con lo que fui. No puedo decir: ¿por qué nadie me llama?”, aclaró muy sincera la modelo.

Granados le consultó a Vigna que le interesaría interpretar: “Nunca tomé clases de nada, pero me doy cuenta de que tengo muchas ganas de actuar. A veces me pongo a hablar sola en casa y hago papeles, ja. Algo dramático me encantaría. De mala también”.