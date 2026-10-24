Flor Vigna confesó cuánto hace que no tiene sexo y admitió su mayor deseo: «Tengo ganas de…»

La bailarina reveló que atraviesa una etapa sin relaciones íntimas, habló sobre sus vínculos anteriores y reconoció que volvería a hablar con un ex. Aquí, las explosivas confesiones de Flor Vigna.
Por estas horas, Flor Vigna volvió a quedar en el centro de la escena con una serie de confesiones sobre su intimidad y su presente sentimental. Después de su participación en La Casa de los Famosos México 2026, la cantante y bailarina habló sin filtros sobre el tiempo que lleva sin mantener relaciones sexuales, reconoció cuáles son sus deseos amorosos y sorprendió al revelar que estaría dispuesta a retomar el contacto con uno de sus exnovios.
En una entrevista con el influencer Tomás Mazza, la artista contó que lleva varios meses sin tener relaciones íntimas y explicó cómo atraviesa esta etapa de su vida. Lejos de mostrarse preocupada, se tomó la situación con humor y lanzó una frase que no pasó inadvertida. “Cuatro o tres meses que no tengo sexo. Pero se siente bien la vida sin sexo también. Estás como menos boluda”, expresó entre risas.
Sin embargo, la abstinencia no significa que Vigna haya dejado de apostar al amor. Por el contrario, la artista reconoció que tiene ganas de volver a enamorarse y dejó en claro que los sentimientos siguen siendo una prioridad para ella. “Me puede el amor. Tengo ganas de amor”, confesó.
Cuando Mazza la definió como una persona enamoradiza, la cantante hizo una aclaración contundente que también llamó la atención. “No de cualquier boludo”, respondió, dejando en evidencia que no está dispuesta a involucrarse sentimentalmente con cualquiera.
Pero el momento más llamativo de la charla llegó cuando el entrevistador le preguntó si volvería a hablar con alguna de sus exparejas. Sin revelar identidades, Flor admitió que hay alguien con quien le gustaría retomar el diálogo, aunque prefirió mantener el misterio.
“No te puedo decir con quién. No, aparte, no puedo decir con quién. Porque aparte se me repite un poco la letra. Vos sabés con quién”, lanzó, enigmática.
Ante la insistencia de Mazza, surgieron dos nombres vinculados a su pasado amoroso: Luciano Castro y Nicolás Occhiato, éste último con quien mantuvo una relación de siete años. Sin embargo, Vigna no confirmó a cuál de los dos hacía referencia. Aunque de los dos, se sabe que Ochiatto está en pareja desde hace varios años, mientras que Castro no volvió a mostrarse en pareja después del «guapagate» y su escandalosa separación de Griselda Siciliani el verano pasado.
Por último, al recordar su paso por el reality mexicano, también evitó profundizar sobre la posibilidad de haberse enamorado de alguno de los participantes. “Vamos a cambiar de tema porque este clip no, no quiero que… Vamos a cambiar de tema”, pidió entre risas, dejando otra incógnita sobre su vida sentimental.
¿Nadie ha roto el hielo todavía?
Tu opinión es importante para nosotros. Sé la primera persona en dejar un comentario.Empezar conversación ahora