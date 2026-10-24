Flor Vigna confesó cuánto hace que no tiene sexo y admitió su mayor deseo: «Tengo ganas de…»

Cuando Mazza la definió como una persona enamoradiza, la cantante hizo una aclaración contundente que también llamó la atención. “No de cualquier boludo”, respondió, dejando en evidencia que no está dispuesta a involucrarse sentimentalmente con cualquiera.

Pero el momento más llamativo de la charla llegó cuando el entrevistador le preguntó si volvería a hablar con alguna de sus exparejas. Sin revelar identidades, Flor admitió que hay alguien con quien le gustaría retomar el diálogo, aunque prefirió mantener el misterio.

“No te puedo decir con quién. No, aparte, no puedo decir con quién. Porque aparte se me repite un poco la letra. Vos sabés con quién”, lanzó, enigmática.

Ante la insistencia de Mazza, surgieron dos nombres vinculados a su pasado amoroso: Luciano Castro y Nicolás Occhiato, éste último con quien mantuvo una relación de siete años. Sin embargo, Vigna no confirmó a cuál de los dos hacía referencia. Aunque de los dos, se sabe que Ochiatto está en pareja desde hace varios años, mientras que Castro no volvió a mostrarse en pareja después del «guapagate» y su escandalosa separación de Griselda Siciliani el verano pasado.

Por último, al recordar su paso por el reality mexicano, también evitó profundizar sobre la posibilidad de haberse enamorado de alguno de los participantes. “Vamos a cambiar de tema porque este clip no, no quiero que… Vamos a cambiar de tema”, pidió entre risas, dejando otra incógnita sobre su vida sentimental.